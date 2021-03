Eden Hazard nemusí ísť na ďalšiu operáciu

Brusel 19. marca (TASR) - Belgický futbalový útočník Eden Hazard napriek bolestiam zraneného členka už nemusí ísť na ďalšiu operáciu. Jeho klub Real Madrid si nechal vypracovať stanovisko od niekoľkých expertov a podľa nich potrebuje 30-ročný hráč dostatok času na definitívne vyliečenie.



Belgičan sa na trávnikoch objavil po mesačnej pauze v sobotňajšom stretnutí s Elche (2:1), no už v pondelok "biely balet" informoval o ďalšej nedobrovoľnej pauze. "Tretia operácia členka by bola riskantná. Je tu nebezpečenstvo, že už by nikdy nemohol hrať futbal," citoval internetový portál bild.de slová lekára Joseho Gonzaleza.



Konzervatívny spôsob liečby uvítal aj tréner belgickej reprezentácie Roberto Martinez. "Sme spokojní s radou od lekárov. Na rehabilitácii už pracujeme," uviedol Martinez, ktorý dúfa, že bude môcť s Hazardom počítať na EURO 2020.