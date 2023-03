Ederson rozvíril špekulácie: Príchod Ancelottiho je pravdepodobný

Berlín 23. marca (TASR) - Brazílsky futbalový brankár Ederson ešte viac rozvíril špekulácie o tom, že Talian Carlo Ancelotti sa stane novým trénerom Brazílie. Podľa agentúry DPA uviedol pred sobotňajším duelom "kanárikov" proti Maroku, že príchod šesťdesiattriročného kouča je pravdepodobný.



"Bolo mi povedané, že je to výnimočný tréner, ktorého majú radi všetci v tíme. Človek, ktorý má za sebou veľmi úspešnú kariéru, stačí sa pozrieť na jeho životopis," uviedol brankár Manchestru City.



Ancelotti má zmluvu s Realom Madrid do konca prebiehajúcej sezóny a už niekoľko týždňov sa jeho meno skloňuje s nástupom na post trénera "Selecaa". Predchádzajúci kouč Tite odstúpil v uplynulom roku po vypadnutí Brazílie vo štvrťfinále MS v Katare proti Chorvátsku (1:1 a 2:4 v rozstrele z 11 m).



Taliansky tréner patrí medzi najúspešnejších koučov, keď vyhral štyri tituly v Lige majstrov s AC Miláno a Realom Madrid. Triumfoval tiež vo všetkých piatich najlepších európskych súťažiach s Realom, Chelsea Londýn, Parížom Saint-Germain a Bayernom Mníchov. Národný tím nikdy netrénoval, bol však asistentom trénera Talianska v 90. rokoch minulého storočia.



Súčasný prezident Brazílskej futbalovej konfederácie (CBF) Ednaldo Rodriguez plánuje v apríli vycestovať do Európy, aby rokoval s potenciálnymi kandidátmi na post hlavného trénera Brazílie. Nemecký denník Bild nedávno informoval, že záujem by mohol mať aj bývalý tréner Nemecka Joachim Löw.