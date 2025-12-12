Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025Meniny má Otília
< sekcia Šport

Edey z Memphisu bude pauzovať aspoň mesiac pre zranenie členka

.
Hráč tímu Memphis Grizzlies Zach Edey (vpravo) a hráč Portlandu Trail Blazers Yang Hansen (16) v súboji o loptu v prvej polovici basketbalového zápasu NBA v nedeľu 7. decembra 2025 v Memphise, Tennessee. Foto: TASR/AP

Dvadsaťtriročný center absolvoval operáciu rovnakého miesta vlani v júni a následne vynechal prvých trinásť duelov tejto sezóny.

Autor TASR
Memphis 12. decembra (TASR) - Kanadský basketbalista Zach Edey z tímu Memphis Grizzlies bude pauzovať aspoň mesiac pre zranenie ľavého členka.

Dvadsaťtriročný center absolvoval operáciu rovnakého miesta vlani v júni a následne vynechal prvých trinásť duelov tejto sezóny. Do hry sa vrátil až 15. novembra. V tomto ročníku má priemer 14 bodov a 11 doskokov na zápas. Informovala agentúra AP.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených