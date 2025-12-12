< sekcia Šport
Edey z Memphisu bude pauzovať aspoň mesiac pre zranenie členka
Dvadsaťtriročný center absolvoval operáciu rovnakého miesta vlani v júni a následne vynechal prvých trinásť duelov tejto sezóny.
Autor TASR
Memphis 12. decembra (TASR) - Kanadský basketbalista Zach Edey z tímu Memphis Grizzlies bude pauzovať aspoň mesiac pre zranenie ľavého členka.
Dvadsaťtriročný center absolvoval operáciu rovnakého miesta vlani v júni a následne vynechal prvých trinásť duelov tejto sezóny. Do hry sa vrátil až 15. novembra. V tomto ročníku má priemer 14 bodov a 11 doskokov na zápas. Informovala agentúra AP.
Dvadsaťtriročný center absolvoval operáciu rovnakého miesta vlani v júni a následne vynechal prvých trinásť duelov tejto sezóny. Do hry sa vrátil až 15. novembra. V tomto ročníku má priemer 14 bodov a 11 doskokov na zápas. Informovala agentúra AP.