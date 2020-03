Edmonds leží v nemocnici so zápalom pľúc a s podozrením na COVID-19

New York 29. marca (TASR) - Bývalý slávny americký bejzbalista Jim Edmonds sa ocitol v nemocnici s podozrením na ochorenie COVID-19. Niekdajšiu hviezdu MLB hospitalizovali so zápalom pľúc, v súčasnosti čaká na výsledky testu na prítomnosť nového koronavírusu.



Štyridsaťdeväťročný Edmonds vo videu na Instagrame potvrdil, že prvýkrát v živote bojuje so zápalom pľúc. "Snažím sa oddychovať a dať sa dokopy," povedal Edmonds, ktorý sa cítil byť "super chorý" predtým, než sa rozhodol zveriť do opatery lekárov. "Myslel som si, že som dosť silný na to, aby ma takéto veci nedokázali skoliť. Tento vírus ale nie je žiadny vtip," citovala bývalého hráča Los Angeles Angels či St. Louis Cardinals agentúra AP.