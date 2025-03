Edmonton a NY Rangers vystužili obranu, Boston získal ďalšieho Čecha

New York 7. marec (TASR) - Zámorské hokejové kluby NHL Edmonton Oilers a New York Rangers získali pred uzávierkou prestupov posily do obrany. K “olejárom” mieri Jake Walman a “jazdci” angažovali Carsona Soucyho. Ďalšiu výmenu spravil Boston Bruins, ktorý poslal Justina Brazeaua do Minnesoty za Marata Chusnutdinova a Jakuba Lauka.



Dvadsaťdeväťročného Walmana získali Edmonton výmenou zo San Jose Sharks za podmienený výber v prvom kole draftu 2026 a nádejného útočníka Carla Berglunda. Walman v tejto sezóne nazbieral 32 bodov (6+26) v 50 zápasoch, čo je jeho kariérne maximum.



Soucy sa sťahuje do New Yorku z Vancouveru Canucks, ktorý za robustného obrancu získal výber v treťom kole tohtoročného draftu. Tridsaťročný Soucy strelil tri góly a nazbieral desať bodov v 59 zápasoch, v ktorých hral v priemere 18:22 minúty. Po nástupe obrancu Eliasa Petterssona a príchode Marcusa Petterssona z Pittsburghu stratil pozíciu v tíme a bol kandidátom na výmenu.



Boston spravil výmenu útočníkov z Minnesotou. Dvadsaťsedemročný Brazeau, ktorý vo svojej prvej plnej sezóne v NHL nazbieral za Bruins 20 bodov (10+10) v 57 dueloch, smeruje to tímu Wild. Opačným smerom putujú 22-ročný ruský hokejista Chusnutdinov a o dva roky starší český krídelník Lauko, ktorý sa v Bostone stretne s krajanmi Davidom Pastrňákom a Pavlom Zachom.