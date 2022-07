Edmonton angažoval švédskeho útočníka Janmarka

Edmonton 17. júla (TASR) - Švédsky hokejový útočník Mattias Janmark sa stal hráčom Edmontonu Oilers. Po sezóne 2021/2022 bol neobmedzený voľný hráč a s "olejármi" podpísal ročný kontrakt vo výške 1,25 milióna dolárov.



Pre 29-ročného univerzálneho útočníka pôjde o štvrté pôsobisko v NHL. V roku 2013 ho draftoval Detroit, ale za Red Wings nenastúpil. V rokoch 2015 až 2020 odohral štyri sezóny vo farbách Dallasu Stars, následne zamieril do Chicaga. Blackhawks ho počas ročníka 2020/2021 vymenili do Vegas a v drese Golden Knights absolvoval aj uplynulú sezónu 2021/2022. V základnej časti NHL doteraz odohral celkovo 420 zápasov, v ktorých nazbieral 158 bodov (66+92). V play off má bilanciu 61 zápasov, 24 bodov (8+16).