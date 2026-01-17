< sekcia Šport
Edmonton bude niekoľko dní bez Draisaitla pre chorobu člena rodiny
Draisaitl by sa mal pripojiť k mužstvu v priebehu budúceho týždňa.
Autor TASR
Edmonton 17. januára (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers sa niekoľko najbližších dní musia zaobísť bez služieb nemeckého útočníka Leona Draisaitla. Vedenie klubu zámorskej NHL umožnilo podľa oficiálnej webstránky 30-ročnému Nemcovi opustiť tím pre chorobu člena rodiny.
Draisaitl by sa mal pripojiť k mužstvu v priebehu budúceho týždňa. Skúsený útočník patrí ku kľúčovým hráčom Edmontonu, v tomto ročníku nazbieral v 48 zápasoch celkovo 67 kanadských bodov za 25 gólov a 42 asistencií.
