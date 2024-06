Edmonton deklasoval vo 4. finále Floridu 8:1, McDavid vytvoril rekord

finále play off NHL



štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



Edmonton Oilers - Florida Panthers 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)



Góly: 4. Janmark (Brown), 8. Henrique (Janmark, Ekholm), 15. Holloway (Draisaitl, Kulak), 22. McDavid (Hyman, Bouchard), 25. Nurse (McDavid, Hyman), 34. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 55. Holloway (McDavid, Perry), 57. McLeod (Holloway, Foegele) - 12. Tarasenko (Forsling, Lundell). Strely na bránku: 35:33. Rozhodovali: Hebert, Rooney - Berg, Daisy, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 18.347 divákov.



/stav série: 1:3/



Edmonton: Skinner - Bouchard, Ekholm, Broberg, Nurse, Ceci, Kulak - Hyman, McDavid, Nugent-Hopkins - Perry, Draisaitl, Foegele - Brown, Henrique, Janmark - Ryan, McLeod, Holloway. Tréner: K. Knoblauch.



Florida: Bobrovskij (25. Stolarz) - Ekblad, Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson - Reinhart, Barkov, Rodrigues - Tkachuk, Bennett, Verhaeghe - Tarasenko, Lundell, Luostarinen – Okposo, Stenlund, Lorentz. Tréner: P. Maurice

Edmonton 16. júna (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers zostali v hre o zisk Stanleyho pohára. Vo štvrtom finále play off NHL deklasovali Floridu Panthers 8:1 a v sérii znížili na 1:3 na zápasy. Kapitán domácich Connor McDavid sa blysol štyrmi bodmi (1+3), v tohtoročnej vyraďovacej časti dosiahol 32 asistencií a v tejto štatistike prekonal rekord Waynea Gretzkého (31 v sezóne 1987/88). Florida bude mať ďalšiu možnosť ukončiť finálovú sériu v noci na stredu (2.00 SELČ) na svojom ľade.McDavid sa stal prvým hráčom od roku 1987, ktorý zaznamenal štyri body v zápase, keď jeho tím čelil celkovej prehre vo finálovej sérii. “,” povedal kapitán “olejárov” podľa nhl.com.Dôležitý moment sa udial hneď na konci druhej minúty, keď Darnell Nurse v strednom pásme zaútočil na koleno Sama Bennetta a na prekvapenie mu rozhodcovia aj po vzhliadnutí videa udelili len dvojminútový trest. Bennett zamieril do šatne, ale do zápasu sa napokon vrátil. Hostia mohli v presilovke otvoriť skóre, ale strely Matthewa Tkachuka a Sama Reinharta zazvonili len na žrdi bránky Stuarta Skinnera a z následného brejku udrelo na druhej strane. Puk potiahol v prečíslení dvoch proti jednému Connor Brown, obišiel Sergeja Bobrovského, hodil puk do bránkoviska, kde ho upratal Mattias Janmark. Tridsaťjedenročný švédsky útočník sa stal prvým hráčom Oilers od roku 1997, ktorý strelil dva góly v oslabení v jednej play off. Naposledy to dokázal Todd Marchant. O štyri minúty neskôr viedli domáci 2:0 a opäť v tom mal prsty Janmark, keď sa perfektne zbavil Nika Mikkolu a po jeho akcii skóroval Adam Henrique. Panthers v polovici prvej časti znížili po teči Vladimira Tarasenka a o 39 sekúnd neskôr mohol vyrovnať Carter Verhaeghe, ale Skinner vytiahol fantastický zákrok lapačkou. “,” povedal útočník Oilers Zach Hyman. Do šatne išli Oilers s dvojgólovým vedením, keď si Leon Draisaitl perfektne ustrážil puk, prihrávkou pod seba našiel Dylana Hollowaya a ten zvýšil na 3:1. Draisaitl zaznamenal prvý bod vo finálovej sérii.Oilers v ďalších dvoch tretinách pridali ešte päť presných zásahov a razantným spôsobom odmietli konanie majstrovských osláv Floridy. Na 4:1 zvýšil McDavid a otvoril si strelecký účet vo finále a po zásahu Nursa (5:1) prišiel v 25. minúte do bránky namiesto Bobrovského jeho náhradník Anthony Stolarz. Ruský brankár v prvých troch finálových dueloch chytil 82 z 86 striel, teraz dostal 5 gólov zo 16 pokusov. “,” povedal kapitán “panterov” Aleksander Barkov. Panthers ukončili šesťzápasovú víťaznú sériu. “,” povedal Paul Maurice, tréner Floridy.Ešte v druhej tretine zvýšil po akcii Draisatila s McDavidom na 6:1 Ryan Nugent-Hopkins a strelil prvý presilovkový gól Edmontonu vo finálovej sérii. V záverečnej časti pridal svoj druhý presný zásah v zápase Holloway a skóre uzavrel Ryan McLeod. V drese Edmontonu bodovalo až 15 hráčov, okrem štvorbodového McDavida mal Holloway bilanciu 2+1, Draisaitl a Hyman dosiahli zhodne po dve asistencie, Janmark mal tiež 2 body (1+1). K víťazstvu prispeli gólovo všetky štyri formácie Edmontonu. “,” povedal Janmark.Oilers sa stali deviatym tímom v histórii, ktorý vyhral zápas vo finále, keď prehrávali v sérii 0:3. Naposledy prehrali vo finálovej sérii 0:4 hráči Washingtonu Capitals s Detroitom Red Wings v roku 1998.