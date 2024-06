Edmonton môže napodobniť finálový obrat Toronta z roku 1942

Fanúšička Floridy Panthers reaguje na 6. zápas finále hokejového Stanleyho pohára NHL medzi Panthers a Edmontonom Oilers, piatok 21. júna 2024. Foto: TASR/AP

Edmonton 22. júna (TASR) - Hokejisti Edmontonu potvrdili nezlomnosť aj v šiestom zápase finále play off zámorskej NHL a sériu, v ktorej prehrávali už 0:3 dotiahli až do rozhodujúceho siedmeho duelu. "Olejári" tentoraz bez bodového zápisu kapitána Connora McDavida zdolali Floridu 5:1 a už iba jediný presný zásah ich delí od vyrovnania historického maxima v počte strelených gólov v jednej vyraďovačke.Tento rekord drží už 82 rokov Toronto, ktoré zaznamenalo v play off 19 gólov, pričom Edmonton má po šiestom finále na konte 18. Ak Oilers zavŕšia senzačný comeback, stali by sa iba druhým tímom v histórii súťaže, ktorému sa to podarí. Doteraz ako jediní otočili finálovú sériu z 0:3 na 4:3 práve hráči Toronta v spomínanom roku 1942, keď v boji o Stanleyho pohár zdolali Detroit. Edmonton si ako desiaty tím v histórii play off dokázal vynútiť siedmy duel, keď prehrával už 0:3.Oilers sú piatym mužstvom v profilige a prvým po Pittsburghu (1990/91), ktoré vo finále strelilo päť a viac gólov v troch zápasoch za sebou. Brankár Stuart Skinner z Edmontonu si pripísal asistenciu pri góle na 5:1 a stal sa prvým brankárom, ktorý zaznamenal bod vo finálovom stretnutí, keď mohol jeho tím prehrať sériu.Sezóna 2023/24 vyvrcholí v noci na utorok súbojom na ľade Floridy (2.00 SELČ). Vo finále majú domáce tímy v zápasoch číslo sedem lepšiu bilanciu (12-5), no posledné tri vyhrali hostia.