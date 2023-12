Edmonton zlomil Carolinu za 41 sekúnd, druhý hetrik Hymana

NHL-výsledky



Tampa - Pittsburgh 3:1, Edmonton - Carolina 6:1, Florida - Dallas 5:4, St. Louis - Vegas 3:6

New York 7. decembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL na domácom ľade nad Pittsburghom 3:1. V drese víťazov odohral celý zápas slovenský obranca Erik Černák, jeho spoluhráč Nikita Kučerov si vďaka asistencii natiahol bodovú sériu už na 11 zápasov. Hetrikom sa blysol Zach Hyman, ktorý pomohol Edmontonu k triumfu 6:1 nad Carolinou.Černák odohral 22:09 minút a bol tretí najvyťažovanejší hráč tímu. Pripísal si plusový bod, rozdal dva bodyčeky a zblokoval dve strely súpera. Brankár Andrej Vasilevskij mal 24 úspešných zákrokov a bol blízko k druhému čistému kontu za sebou. Inkasoval až 24 sekúnd pred koncom, keď ho prekonal Jake Guentzel, útočník Pittsburghu potrestal zlú rozohrávku ruského brankára. Tampa tak dostala v uplynulých dvoch zápasoch dokopy len gól.povedal pre nhl.com tréner "bleskov" Jon Cooper. Victor Hedman pomohol k výhre dvomi asistenciami. Kučerov asistoval v jedenástom zápase v sérii, čím vytvoril nový klubový rekord. Ten doterajší zdieľal s Martinom St. Louisom a Bradom Richardsom (10).poznamenal tréner "tučniakov" Mike Sullivan. Jeho tím nevyužil už 34 presiloviek v rade. Zápas nedohral útočník hostí Bryan Rust, ktorý odstúpil z hry v druhej tretine pre zranenie v hornej časti tela.Florida zdolala Dallas 5:4, v jej drese sa blysol Evan Rodrigues. Zaznamenal dva góly a dve asistencie, štyri body v zápase dosiahol druhýkrát v sezóne. V prvých 25 stretnutiach ročníka to dokázal ako druhý hráč v klubovej histórii po Krisovi Versteegovi (2011/2012).prezradil Rodrigues. Sekundoval mu Sam Reinhart s gólom a dvomi asistenciami, kapitán Aleksander Barkov pridal dva body (1+1). Panthers vyhrali druhý zápas z uplynulých troch.pochválil Rodriguesa tréner "panterov" Paul Maurice.Obhajca titulu Vegas si poradil s domácim St. Louis 6:3, hoci po prvej dvadsaťminútovke prehrával 1:3. Jeden z jeho gólov dal Jack Eichel, skóroval už vo štvrtom zápase po sebe. Golden Knights otočili skóre v druhej tretine, v ktorej strelili štyri góly, z toho tri v priebehu 2:36 min.hodnotil duel tréner "zlatých rytierov" Bruce Cassidy. Eichel, Keegan Kolesar a William Karlsson prispeli k triumfu gólom a asistenciou, Jon Marchessault dal svoj 200. gól v profiligovej kariére a Ivan Barbašov si pripísal dve asistencie. Knights bodovali v šiestom zápase v sérii. Blues nepomohli ani dva body Jordana Kyroua (1+1).Edmonton si pripísal piate víťazstvo v rade, Carolinu zdolal 6:1 a to najmä zásluhou hetriku Zacha Hymana. Bol to pre neho druhý trojgólový zápas v sezóne a celkovo jeho tretí v NHL. Hyman sa stal štvrtým hráčom v tomto ročníku s viac ako jedným hetrikom, prvý dosiahol 11. novembra.tešil sa Hyman. Connor McDavid a Mattias Janmark zaznamenali zhodne tri asistencie. Oilers položili základ víťazstva už v úvode, prvú tretinu vyhrali 4:0, pričom prvé dva góly dali v priebehu 41 sekúnd. Dosiahli druhé najrýchlejšie dva góly v histórii klubu, 28. marca 1982 na to vtedajším "olejárom" stačilo 24 sekúnd. Už v šiestej minúte Hyman vyhnal z bránky hostí Piotra Kočetkova, ktorý predviedol v zápase iba tri úspešné zákroky. Nahradil ho Antti Raanta, ktorý následne vykryl 25 z 28 striel. Domáci brankár Stuart Skinner zneškodnil 38 striel súpera, ako jediný ho v tretej tretine prekonal Jordan Staal.