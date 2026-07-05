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Edmonton podpísal s ruským obrancom Muchamadullinom nový kontrakt

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťštyriročný bek prišiel do Edmontonu v stredu výmenou zo San Jose Sharks spolu s talentovaným obrancom Zackom Sharpom za obrancu Darnella Nursea.

Autor TASR
Edmonton 5. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers podpísal s ruským obrancom Šakirom Muchamadullinom nový dvojročný kontrakt. Zmluva má priemernú ročnú hodnotu 1,75 milióna amerických dolárov.

Dvadsaťštyriročný bek prišiel do Edmontonu v stredu výmenou zo San Jose Sharks spolu s talentovaným obrancom Zackom Sharpom za obrancu Darnella Nursea. V uplynulej sezóne odohral za „žralokov“ 50 zápasov, v ktorých zaznamenal päť gólov a 12 bodov. Na ľade strávil v priemere 17:09 min na zápas.

Muchamadullina si v prvom kole draftu NHL 2020 vybral z 20. miesta New Jersey Devils. Vo februári 2023 ho klub vymenil do San Jose v rámci prestupu Tima Meiera. V profilige doteraz odohral 83 zápasov, všetky v drese Sharks, a nazbieral v nich 22 bodov za sedem gólov a 15 asistencií. Informoval portál TSN.
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