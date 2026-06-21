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Edmonton podpísal s útočníkom Dickinsonom nový päťročný kontrakt

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Centrum Edmonton Oilers Jason Dickinson (16) bojuje o puk proti obrancovi Utah Mammoth Michailovi Sergačevovi (98) počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL 24. marca 2026 v Salt Lake City. Foto: TASR/AP

Dickinsonov nový kontrakt bude mať priemernú ročnú hodnotu štyri milióny dolárov a potrvá do konca sezóny 2030/2031.

Autor TASR
Edmonton 21. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers sa dohodol s útočníkom Jasonom Dickinsonom na novej päťročnej zmluve v hodnote 20 miliónov amerických dolárov. Tridsaťročný center sa tak nestane od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom.

Dickinsonov nový kontrakt bude mať priemernú ročnú hodnotu štyri milióny dolárov a potrvá do konca sezóny 2030/2031. Oilers si poistili služby hráča, ktorého získali začiatkom marca z Chicaga pred uzávierkou prestupov. Po príchode do Edmontonu sa Dickinson rýchlo zaradil medzi dôležitých hráčov mužstva. V základnej časti nastupoval v priemere približne 15 minút na zápas, v play off viac ako 12 minút a patril medzi najvyťažovanejších hráčov v oslabeniach.

Generálny manažér Stan Bowman tak splnil jednu z priorít pred letnou prestávkou. Vedenie Oilers čakajú aj ďalšie rozhodnutia vrátane výberu nového trénera, možnej výmeny obrancu Darnella Nurseho a posilnenia brankárskeho postu, informovala agentúra AP.
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