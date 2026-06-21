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Edmonton podpísal s útočníkom Dickinsonom nový päťročný kontrakt
Dickinsonov nový kontrakt bude mať priemernú ročnú hodnotu štyri milióny dolárov a potrvá do konca sezóny 2030/2031.
Autor TASR
Edmonton 21. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers sa dohodol s útočníkom Jasonom Dickinsonom na novej päťročnej zmluve v hodnote 20 miliónov amerických dolárov. Tridsaťročný center sa tak nestane od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom.
Dickinsonov nový kontrakt bude mať priemernú ročnú hodnotu štyri milióny dolárov a potrvá do konca sezóny 2030/2031. Oilers si poistili služby hráča, ktorého získali začiatkom marca z Chicaga pred uzávierkou prestupov. Po príchode do Edmontonu sa Dickinson rýchlo zaradil medzi dôležitých hráčov mužstva. V základnej časti nastupoval v priemere približne 15 minút na zápas, v play off viac ako 12 minút a patril medzi najvyťažovanejších hráčov v oslabeniach.
Generálny manažér Stan Bowman tak splnil jednu z priorít pred letnou prestávkou. Vedenie Oilers čakajú aj ďalšie rozhodnutia vrátane výberu nového trénera, možnej výmeny obrancu Darnella Nurseho a posilnenia brankárskeho postu, informovala agentúra AP.
Dickinsonov nový kontrakt bude mať priemernú ročnú hodnotu štyri milióny dolárov a potrvá do konca sezóny 2030/2031. Oilers si poistili služby hráča, ktorého získali začiatkom marca z Chicaga pred uzávierkou prestupov. Po príchode do Edmontonu sa Dickinson rýchlo zaradil medzi dôležitých hráčov mužstva. V základnej časti nastupoval v priemere približne 15 minút na zápas, v play off viac ako 12 minút a patril medzi najvyťažovanejších hráčov v oslabeniach.
Generálny manažér Stan Bowman tak splnil jednu z priorít pred letnou prestávkou. Vedenie Oilers čakajú aj ďalšie rozhodnutia vrátane výberu nového trénera, možnej výmeny obrancu Darnella Nurseho a posilnenia brankárskeho postu, informovala agentúra AP.