Edmonton postúpil cez Dallas, v boji o Stanleyho pohár ho čaká Florida

NHL - semifinále play off



finále Západnej konferencie - 6. zápas:



Edmonton Oilers - Dallas Stars 2:1



/konečný stav série: 4:2, Edmonton postúpil/







finále play off NHL:



Florida Panthers - Edmonton Oilers

Edmonton 3. júna (TASR) - Hokejisti Edmontonu sa po 18 rokoch prebojovali do finále NHL. O svojom postupe rozhodli v noci na pondelok v šiestom stretnutí finále Západnej konferencie, v ktorom zvíťazili nad Dallasom Stars 2:1 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Súperom Oilers v boji o Stanleyho pohár bude Florida, prvý zápas je na programe v noci na nedeľu na ľade Panthers (2.00 SELČ).Kapitán "olejárov" Connor McDavid sa podieľal na triumfe gólom a asistenciou. Práve dvadsaťsedemročný center v 5. minúte počas presilovej hry poslal domácich do vedenia, keď prešiel okolo Sama Steela, potiahol puk okolo Mira Heiskanena a bekhendom trafil presne nad rameno Jakea Oettingera. Edmonton využil v prvej tretine aj druhú početnú výhodu, McDavid našiel na hranici ľavého kruhu Zacha Hymana, ktorý dosiahol 14. gól v play off a je na čele tabuľky strelcov v nadstavbe. Obranca Evan Bouchard zaznamenal asistenciu pri oboch presných zásahoch tímu. McDavid je s 31 bodmi (5+26) najproduktívnejší hráč vyraďovacej časti. V bránke domácich žiaril Stuart Skinner, ktorý mal 34 úspešných zákrokov. Dallas vyhral na strely 35:10, no dokázal z toho vyťažiť len jeden gól. V polovici tretej časti znížil Mason Marchment. Hostia v závere ešte odvolali brankára, ale nedokázali vyrovnať.Edmonton sa predstaví v ôsmom finále a môže sa stať prvým kanadským tímom, ktorý získa Stanleyho pohár od roku 1993, keď sa tešil Montreal Canadiens.