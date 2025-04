Edmonton predĺžil o dva roky zmluvu s obrancom Embersonom

Edmonton 20. apríla (TASR) - Vedenie kanadského hokejového klubu NHL Edmonton Oilers uzavrelo nový dvojročný kontrakt na 2,6 milióna USD s obrancom Tyom Embersonom.



Ročne zarobí 24-ročný hokejista 1,3 milióna, o podpise informoval web tsn.ca. Emberson by sa v lete stal obmedzeným voľným hráčom. V 76 zápasoch tejto sezóny strelil dva góly a pridal 11 asistencií.



Do Edmontonu prišiel minulé leto zo San Jose Sharks výmenou za výber v 3. kole draftu 2025 a obrancu Codyho Ceciho. Oilers sa v prvom kole play off stretnú s Los Angeles Kings, prvý duel je na programe v noci na utorok v LA.