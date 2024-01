Edmonton prekonal kanadský rekord, Quickovi nevyšiel návrat do LA

New York 21. januára (TASR) - Hokejisti Edmontonu natiahli víťaznú sériu v NHL na 13 zápasov, čím vytvorili nový kanadský rekord súťaže. Oilers zvíťazili v Calgary 3:1 a stali sa dvanástym tímom, ktorý vyhral aspoň 13 zápasov za sebou. Rekord profiligy držia hráči Pittsburghu Penguis, ktorí v sezóne 1992/93 triumfovali v 17 zápasoch za sebou.



Víťazstvo na ľade Flames vychytal Stuart Skinner, ktorý zvíťazil desiatykrát v rade a vyrovnal klubový rekord ikony "olejárov" Granta Fuhra zo sezóny 1985/86.



Prvýkrát sa ako hosť predstavil v Los Angeles brankár Jonathan Quick. Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu s Kings sa s NY Rangers netešil z víťazstva, pretože "králi" vyhrali 2:1. Quick chytal v "meste anjelov" štrnásť sezón.



David Pastrňák pomohol Bostonu k víťazstvu nad Montrealom (9:4) bilanciou 1+1. Siedmykrát v kariére sa dostal na 30-gólovú hranicu, čím vyrovnal na druhom mieste histórie Bruins zápis Johna Bucyka. Osemkrát v drese Bostonu zaznamenali 30-gólové sezóny Phil Esposito a Rick Middleton. Pastrňák v rebríčku českých hokejistov prekonal Petra Klímu, lepší je už len Jaromír Jágr (15 sezón s 30 gólmi).



Brankár St. Louis Jordan Binnington chytil 18 striel Washingtonu (3:0) a zaznamenal 14. shutout v kariére. V historických tabuľkách Blues prekonal zápis Romana Tureka a osamostatnil sa na piatom mieste. Tretí je Jaroslav Halák s 20 čistými kontami v drese s modrou notou na hrudi.



Dvaja hráči sa blysli prvými hetrikmi v NHL - Danton Heinen (Boston) strelil tri góly Montrealu vo svojom 450. zápase a Logan O'Connor (Colorado) skóroval trikrát do siete Philadelphie. Svoje prvé góly v profilige strelili obranca Jackson LaCombe (Anaheim) a útočník Brendan Brisson (Vegas).



Cale Makar zaznamenal asistenciu a stal sa druhým najrýchlejším obrancom v histórii NHL s 300 bodmi. Hviezdny zadák Colorada na to potreboval 280 zápasov, lepší bol len Bobby Orr (279).