Edmonton prekonal métu 100 bodov, St. Louis zostalo v hre o play off

NHL - výsledky:



St. Louis - Chicago 5:2, Edmonton - Vegas 5:1, Vancouver - Arizona 1:3 v 3. tretine

New York 11. apríla (TASR) - Hokejisti Edmontonu prekonali v zámorskej NHL desiatykrát v klubovej histórii a tretíkrát za sebou stobodovú hranicu. Oilers aj bez kapitána Connora McDavida v noci na štvrtok zvíťazili nad Vegas Golden Knights 5:1. St. Louis zdolalo Chicago 5:2 a udržalo si šancu na postup do play off. Hráči Blues o tom rozhodli v úvodných siedmich minútach stretnutia, keď zo štyroch striel zaznamenali štyri góly.McDavid vynechal zápas pre zranenie dolnej časti tela, ale Edmonton aj bez neho uspel proti obhajcovi Stanleyho pohára. Do vedenia sa dostal v polovici prvej tretiny, keď strelu Codyho Ceciho usmernil Alec Martinez do vlastnej bránky. V 25. minúte Ryan McLeod našiel krížnou prihrávkou Mattiasa Ekholma a švédsky obranca z ľavého kruhu zvýšil na 2:0. Oilers o necelé tri minúty upravili už na trojgólový rozdiel. Ryan Nugent-Hopkins vystrelil a Zach Hyman sa dostal k odrazenému puku a prekonal Adina Hilla. Kanadský útočník zaznamenal 53. presný zásah v sezóne a 35. gól v domácich zápasoch. V tretej tretine počas presilovej hry 5 na 3 Leon Draisaitl strelou z prvej upravil na 4:0. Keegan Kolesar v oslabení o jedného hráča znížil. Výsledok upravil domáci Dylan Holloway. Edmonton triumfoval tretíkrát v rade a patrí mu druhé miesto v Pacifickej divízii, na Vancouver stráca tri body, ale má zápas k dobru. Draisaitl a Hyman mali zhodne 1+1, Nugent-Hopkins s McLeodom si pripísal po dve asistencie. Golden Knights prehrali tretí duel za sebou a ešte nemajú istú účasť v play off.St. Louis malo vydarený vstup do zápasu, keď dosiahlo najrýchlejšie štyri góly na začiatku duelu v tejto sezóne. Počas 6:59 minúty sa dvakrát presadil Jordan Kyrou a po jednom presnom zásahu pridali Torey Krug a Zack Bolduc. Už po treťom góle Blues skončil Peter Mrázek v bránke Blackhawks a nahradil ho Arvid Söderblom Švédsky brankár si udržal čisté konto len 142 sekúnd. Philipp Kurashev znížil v druhej časti na 1:4, ale v polovici tretej Robert Thomas opäť vrátil domácim štvorgólové vedenie. Na konečných 2:5 upravil Landon Slaggert, ktorý strelil prvý gól v NHL. Bolduc okrem presného zásahu pridal aj asistenciu a dosiahol svoj prvý viacbodový duel v kariére. Bilanciu 1+1 mal aj Thomas a kapitán Brayden Schenn získal dve asistencie. Blues si udržali šancu na zisk druhej voľnej karty v Západnej konferencii, ktorá priebežne patrí Golden Knights. St. Louis strácajú tri body, ale odohrali o jeden zápas viac.