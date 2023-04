Edmonton s trojicou stobodových napodobnil Pittsburgh z 1995/96

New York 6. apríla (TASR) - Kanadský hokejista Ryan Nugent-Hopkins sa stal v noci na štvrtok ôsmym hráčom v prebiehajúcej sezóne NHL, ktorý pokoril hranicu 100 bodov. Útočníkovi Edmontonu sa podarilo dosiahnuť stobodovú métu prvýkrát v profiligovej kariére. Historicky piatym najlepším strelcom New Yorku Rangers sa stal útočník Chris Kreider, na svojom konte má 264 gólov v drese "jazdcov", keď o dva prebehol Vica Hadfielda.



Edmonton potvrdil na ľade Anaheimu výbornú formu z predošlých duelov a zvíťazil v šiestom stretnutí za sebou (3:1). Ústrednou postavou večera tentoraz neboli najproduktívnejší hráči súťaže Connor McDavid a Leon Draisaitl, ale ich tímový kolega Ryan Nugent-Hopkins. Dvadsaťdeväťročný útočník si v 59. minúte pripísal asistenciu a prvýkrát v kariére pokoril hranicu 100 bodov. Siedmy najproduktívnejší hráč profiligy má na svojom konte 36 gólov a 64 asistencií. Napodobnil tak McDavida s Draisaitlom, ktorí sa dostali cez stobodovú hranicu už dávnejšie. Oilers sa stali prvým tímom od sezóny 1995/96, ktorého traja hráči dovŕšili v jednom ročníku 100-bodovú métu. V spomínanej sezóne sa to podarilo trojici Jaromír Jágr, Mario Lemieux a Ron Francis z Pittsburghu Penguins.



Rangers nastúpili na víťazný duel proti Tampe (6:3) pri absencii Patricka Kanea iba s 11 útočníkmi. Najvýraznejší podiel na triumfe mali členovia prvého útoku "jazdcov" Švéd Mika Zibanejad a Američan Chris Kreider. Práve druhý menovaný sa strelecky presadil dvakrát, čím sa s 264 gólmi odpútal v historických tabuľkách strelcov v rámci organizácie od šiesteho Vica Hadfielda (262). V drese hostí si otvoril strelecký účet v NHL obranca Darren Raddysh, ktorý skóroval prvýkrát v sedemnástom stretnutí v profilige vo veku 27 rokov.



Útočník Calgary Mikael Backlund prispel asistenciou k dôležitému víťazstvu Flames na ľade Winnipegu (3:1). Pre švédskeho centra to bol 54. bod v sezóne, čím si vytvoril nové maximum v profiligovej kariére (18+36). Na métu 300 bodov v súťaži sa dostal útočník Jets Pierre-Luc Dubois, ktorý má na konte 61 bodov a vyrovnal svoje maximum v NHL, ktoré zaznamenal v sezóne 2018/2019 v drese Columbusu.