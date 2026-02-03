< sekcia Šport
Edmonton si poistil fínskeho obrancu Leppänena aj na ročník 2026/27
Leppänen stále čaká na svoj debut v profilige.
Autor TASR
Edmonton 2. februára (TASR) - Fínsky hokejista Atro Leppänen bude pokračovať v organizácii Edmontonu Oilers v zámorskej NHL aj v nasledujúcej sezóne. Dvadsaťsedemročný obranca podpísal s „olejármi“ ročný dvojcestný kontrakt, ktorý nadobudne platnosť od ročníka 2026/27.
Leppänen stále čaká na svoj debut v profilige. Od začiatku sezóny oblieka dres Bakersfield Condors v nižšej AHL, v 28 stretnutiach farmárskej súťaže nazbieral spolu 20 bodov (3+17). V máji minulého roka reprezentoval Fínsko na majstrovstvách sveta v Štokholme a Herningu. V drese klubu Sport Vaasan vytvoril so ziskom 63 bodov (21+42) v základnej časti rekord najvyššej fínskej súťaže v počte bodov obrancu. Po dlhodobej časti Liigy mu patrila 1. priečka v celkovom bodovaní hráčov.
