Edmonton triumfoval na ľade Dallasu 3:2 pp, rozhodol McDavid

NHL - semifinále play off

finále Západnej konferencie - 1. zápas:



Dallas Stars - Edmonton Oilers 2:3 pp

/stav série: 0:1/

New York 24. mája (TASR) - Hokejisti Edmontonu úspešne vstúpili do semifinálovej série play off zámorskej NHL. V noci na piatok zvíťazili na ľade Dallasu 3:2 po predĺžení a ujali sa vedenia vo finále Západnej konferencie. O triumfe Oilers rozhodol po 32 sekundách druhého predĺženia kapitán Connor McDavid.Hostia viedli v úvode druhej tretiny, keď za 3:19 minúty strelili dva góly. Najprv sa presadil nemecký útočník Leon Draisaitl, ktorý bodoval aj v trinástom zápase vo vyraďovacej časti a s 25 bodmi (9+16) je najproduktívnejší hráč play off. Na 2:0 zvýšil Zach Hyman, McDavid si pripísal asistenciu. Tyler Seguin však krátko na to vrátil Dallas späť do hry a v tretej časti svojím druhým gólom v stretnutí vyrovnal. Hrdinom bol nakoniec kapitán hostí, ktorý tečoval strelu Evana Boucharda za Jakea Oettingera.