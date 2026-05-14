Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
Edmonton ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Knoblauchom

Na snímke striedačka Edmontou Oilers. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Edmonton 14. mája (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Krisom Knoblauchom. Vo štvrtok o tom informovala kanadská TSN.

Štyridsaťsedemročný Kanaďan prišiel do tímu v novembri 2023, keď nahradil na striedačke Jaya Woodcrofta. Oilers dvakrát doviedol do finále play off, tento rok však vypadli už v 1. kole s Anaheimom (2:4 na zápasy). „Myslel som si, že sa uberáme správnym smerom. Keď sa pozriete na to, ako sme hrali v záverečných pár týždňoch základnej časti, vyzeralo to, že si veríme a že sme odhodlaní hrať dobrý, defenzívny hokej. V play off sme sa odklonili od spôsobu, akým sme hrali posledných pár týždňov a hrali sme viac tak, ako sme hrali väčšinu sezóny,“ uviedol generálny manažér „olejárov“ Stan Bowman pred dvoma týždňami.

Knoblauch pôsobil pred príchodom do Edmontonu štyri sezóny v tíme Hartford Wolf Pack v AHL, dva roky predtým bol asistentom trénera vo Philadelphii Flyers. Päť rokov trénoval Erie Otters v kanadskej juniorskej OHL, kde v roku 2017 doviedol tím k majstrovskému titulu.
