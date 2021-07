Edmonton ulovil na voľnom trhu Hymana, predĺžil kontrakt s Barriem

Edmonton 28. júla (TASR) - Najproduktívnejší obranca uplynulej sezóny NHL Tyson Barrie zostáva v Edmontone. Skúsený kanadský hokejista sa dohodol s Oilers na novej trojročnej zmluve, ktorá mu vynesie v priemere 4,5 milióna dolárov za sezónu. Informoval o tom oficiálny web zámorskej profiligy.



Tridsaťročný Barrie vyhral v minulom ročníku ligovú produktivitu obrancov so 48 bodmi (8+40) v 56 zápasoch, z toho 23 bodov (5+19) zaznamenal v početnej výhode. V štyroch súbojoch play off pridal jednu asistenciu. Oilers mali aj vďaka Barriemu spomedzi všetkých tímov súťaže najlepšiu úspešnosť počas presiloviek - 27,6 percenta.



Oilers nakupovali v stredu aj na trhu s voľnými hráčmi. Najcennejším úlovkom je útočník Zach Hyman, ktorý doteraz hral za Toronto. S "olejármi" podpísal podľa SB Nation sedemročný kontrakt, ktorý mu garantuje priemerný ročný plat 5,5 milióna dolárov. Hyman nastupoval v Toronte v prvom útoku s Austonom Matthewsom a Mitchom Marnerom, v uplynulom ročníku nazbieral 33 bodov (15+18) v 43 zápasoch základnej časti, v play off odohral sedem duelov (0+1). Po sezóne mu vypršal kontrakt a žiadal o navýšenie platu, Maple Leafs si ho však nemohli dovoliť udržať v mužstve pre napätý platový strop.



Edmonton získal na voľnom trhu aj obrancu Codyho Ceciho, zmluva znie na štyri roky a 3,25 mil. dolárov za sezónu.