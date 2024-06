Edmonton uspel na Floride 5:3 a sériu znížil na 2:3,McDavid mal 4 body

finále play off NHL



piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



Florida Panthers - Edmonton Oilers 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)



Góly: 27. M. Tkachuk (Rodrigues), 33. Rodrigues (Montour, Bennett), 45. Ekman-Larsson (M. Tkachuk) - 6. C. Brown, 22. Hyman (Bouchard, McDavid), 25. McDavid (Foegele, Bouchard), 32. Perry (McDavid, Bouchard), 60. McDavid. Brankári: Bobrovskij - Skinner, strely na bránku: 32:24. Rozhodovali: Kozari, O'Rourke - Murray, MacPherson, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, 19.956 divákov.



Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson - Reinhart, Barkov, Rodrigues - Tkachuk, Bennett, Verhaeghe - Tarasenko, Lundell, Luostarinen - Okposo, Stenlund, Lomberg. Tréner: P. Maurice



Edmonton: Skinner - Bouchard, Ekholm, Broberg, Nurse, Ceci, Kulak - Hyman, McDavid, Foegele - Holloway, Draisaitl, Nugent-Hopkins - Brown, Henrique, Janmark - Perry, Ryan, McLeod. Tréner: K. Knoblauch.



/stav série: 3:2/

Florida 19. júna (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili v piatom finále play off NHL na ľade Floridy Panthers 5:3 a stav série znížili na 2:3. Kapitán "olejárov" Connor McDavid zaznamenal druhý štvorbodový zápas za sebou, strelil dva góly a pridal dve asistencie. Šiesty duel je na programe v noci na piatok (2.00 SELČ) na ľade Edmontonu.Okrem McDavida skórovali za Edmonton Connor Brown, Zach Hyman a Corey Perry. Obranca Evan Bouchard zaznamenal tri asistencie. Brankár hostí Stuart Skinner zastavil 30 striel domácich. V drese Floridy sa presadili Evan Rodrigues, Matthew Tkachuk a Oliver Ekman-Larsson.Kapitán Edmontonu McDavid má už 42 bodov v play off, čo je štvrtý najvyšší počet v histórii ligy. Pred ním sú len Wayne Gretzky (47 bodov v roku 1985), Mario Lemieux (44 - 1991) a opäť Gretzky (43 v roku 1988).Edmonton dokázal v druhom zápase po sebe streliť úvodný gól vo vlastnom oslabení. Tak ako pri domácom triumfe 8:1, aj v noci na stredu išiel do vedenia, keď Brown zachytil prihrávku na modrej čiare, vyhral rýchlostný súboj s Aleksandrom Barkovom a bekhendovým blafákom rozvlnil sieť. Pre tridsaťročného útočníka to bol len druhý gól v play off. Brown vybojoval puk v oslabení aj v úvode štvrtého zápasu, no vtedy išiel do prečíslenia 2 na 1 a naservíroval ho na gól Mattiasovi Janmarkovi. Hostia udreli druhýkrát v úvode druhej časti, keď dve sekundy pred koncom využil presilovku Hyman, od ktorého sa odrazila Bouchardova strela. O tri minúty pridal ďalší gól McDavid a bol to už deviaty presný zásah Edmontonu v sérii. Tú prerušil v 27. minúte Tkachuk, no krátko na to predviedol pri presilovke krásne sólo medzi niekoľkými protihráčmi McDavid a prihral pred prázdnu bránku Perrymu - 4:1.Domáci nezložili zbrane a verili, že stále môžu osláviť zisk premiérového Stanleyho pohára pred vlastnými fanúšikmi. Už štrnásť sekúnd po Perryho góle znížil Rodrigues a v 45. minúte upravil na rozdiel jediného gólu Ekman-Larsson. Florida potom tlačila, vypracovala si viacero šancí a dve a pol minúty pred koncom odvolala brankára. Z tlaku však už vyrovnávajúci gól nevyťažila a inkasovala do prázdnej bránky. Tkachuk sa najprv obetavo hodil a na bránkovej čiare vytesnil pokus cez celé ihrisko, puk však skončil na hokejke McDavida a ten poslal finálovú sériu späť do Alberty.Florida stále vedie o jeden zápas, no Oilers ju dokázali zdolať dvakrát po sebe a od tretej tretiny tretieho zápasu vyhrali na góly vysoko 15:4. Edmonton pritom pred štvrtým duelom finálovej série prehral v prebiehajúcej sezóne s "pantermi" všetkých päť vzájomných súbojov s negatívnym skóre 8:21.