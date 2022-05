Edmonton vedie už 3:1 na zápasy, Rangers vyrovnali stav série na 2:2

2. kolo play off NHL - 4. zápasy:

semifinále Východnej konferencie:



New York Rangers - Carolina 4:1

/stav série 2:2/



semifinále Západnej konferencie:



Edmonton - Calgary 5:3

/stav série 3:1/

New York 25. mája (TASR) - Hokejistov Edmontonu delí jediné víťazstvo od postupu do finále Západnej konferencie NHL. Vo štvrtom stretnutí 2. kola play off zdolali Calgary 5:3 a uspeli aj v druhom domácom vystúpení, po ktorom vedú v sérii 3:1 na zápasy. V semifinále Východnej konferencie vyrovnali hráči New Yorku Rangers stav série na 2:2, keď na vlastnom ľade zdolali Carolinu 4:1.Jeden z hrdinov Oilers bol opäť Evander Kane, ktorý po predchádzajúcom hetriku strelil dva góly. Dva zásahy vrátane víťazného dosiahol Ryan Nugent-Hopkins, Leon Draisaitl trikrát asistoval a kapitán Connor McDavid si pripísal dve gólové prihrávky.