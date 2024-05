Edmonton vyhral nad Vancouverom a vyrovnal stav série na 3:3

NHL - 2. kolo play off



semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)



Góly: 9. Holloway (Draisaitl, Bouchard), 28. Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins), 32. Bouchard (McDavid, Nugent-Hopkins), 44. Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard), 54. Kane (Draisaitl) – 11. Höglander (Pettersson, Hronek). Brankári: Skinner - Šilovs, strely na bránku: 27:15.



/stav série: 3:3/





New York 19. mája (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers si v sérii 2. kola play off NHL s Vancouverom vynútili rozhodujúci siedmy zápas. V šiestom dueli semifinále Západnej konferencie vyhrali doma presvedčivo 5:1 a sériu vyrovnali na 3:3. O postupujúcom sa rozhodne v noci na utorok, úspešnejší tím sa v konferenčnom finále stretne s Dallasom.Pod triumf "olejárov" sa zhodne gólom a dvoma asistenciami podpísali Evan Bouchard i Ryan Nugent-Hopkins, tri asistencie zaznamenal kapitán Connor McDavid.povedal pre nhl.com McDavid. Leon Draisaitl zaznamenal dve asistencie a natiahol svoju bodovú šnúru v play off na 11 stretnutí. Desiaty gól vo vyraďovačke si pripísal Zach Hyman a je na čele tabuľky strelcov.spokojne konštatoval Hyman.Domáci dovolili Vancouveru celkovo iba 15 striel, brankára Stuarta Skinnera prekonal iba Nils Höglander, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1. "" vyjadril sa Rick Tocchet, tréner Canucks. Hosťom nevyšla najmä druhá tretina, v ktorej Edmonton odskočil na dvojgólový rozdiel, prehrali ju na strely 5:14. "poznamenal útočník "kosatiek" Elias Pettersson.Vo finále Východnej konferencie sa stretnú New York Rangers a Florida Panthers, prvý zápas je na programe v noci na štvrtok.