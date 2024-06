Edmonton vyhral v Dallase 3:1, v sérii vedie 3:2

semifinále play off NHL



finále Západnej konferencie - 5. zápas /na 4 víťazstvá/:



Dallas Stars - Edmonton Oilers 1:3



/stav série: 2:3/

Dallas 1. júna (TASR) - Hokejisti Edmontonu sú krok od postupu do finále play off NHL. V noci na sobotu zvíťazili v piatom dueli finále Západnej konferencie na ľade Dallasu 3:1 a v sérii vedú 3:2 na zápasy. Dva góly hostí strelil Ryan Nugent-Hopkins. Oilers môžu svoj postup spečatiť v šiestom zápase, ktorý odohrajú v noci na pondelok v domácom prostredí (2.00 SELČ).Nugent-Hopkins nasmeroval "olejárov" k víťazstvu dvomi presilovkovými zásahmi. V 15. minúte sa presadil dorážkou zblízka a na začiatku druhej tretiny zvýšil na 2:0. Od mantinelu ho našiel úplne voľného bekhendovou prihrávkou Leon Draisaitl a Nugent-Hopkins strelou zápästím spomedzi kruhov prekonal Jakea Oettingera v bránke Stars. Pri oboch góloch asistoval obranca Evan Bouchard. Na 3:0 upravil v 26. minúte strelou bez prípravy od modrej čiary mladý švédsky zadák Philip Broberg, pre ktorého to bol prvý gól v kariére v play off. Dallas dokázal už len skorigovať prehru, v 55. minúte skóroval Wyatt Johnston, ktorý pred bránkou tečoval strelu Thomasa Harleyho.Oporou Oilers bol brankár Stuart Skinner, ktorý predviedol 19 úspešných zákrokov. Jeho náprotivok Oettinger vykryl 23 z 26 striel.