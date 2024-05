Edmonton vyrovnal finále Západnej konferencie, trojbodový McDavid

semifinále play off NHL



finále Západnej konferencie - 4. zápas /na 4 víťazstvá/:



Edmonton Oilers - Dallas Stars 5:2



/stav série: 2:2/

Edmonton 30. mája (TASR) - Hokejisti Edmontonu zvíťazili v noci na štvrtok vo štvrtom zápase finále Západnej konferencie NHL nad Dallasom 5:2 a sériu hranú na štyri víťazné zápasy vyrovnali na 2:2. Tromi bodmi za asistencie sa na triumfe podieľal kapitán "olejárov" Connor McDavid.Druhýkrát po sebe sa v sérii stalo, že tím prehral napriek náskoku 2:0. V predošlom stretnutí viedli týmto rozdielom "olejári," no podľahli 3:5. Tentoraz sa do náskoku 2:0 dostali Stars po góloch Wyatta Johnstona v prvej minúte a Esu Lundella v šiestej. Edmonton však ešte do prvej prestávky vyrovnal gólmi Ryana McLeoda a Evana Boucharda. Gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný, strelil v 35. minúte Mattias Janmark, keď v oslabení zakončil únik dvoch proti jednému. O necelú minútu zvýšil na 4:2 Leon Draisaitl. Dallas sa v závere duelu pokúsil vyrovnať počas hry so šiestimi korčuliarmi, ale obranca Mattias Ekholm gólom do prázdnej bránky upravil na konečných 5:2.Piaty duel je na programe v noci na sobotu o 2.30 SELČ na ľade Dallasu.