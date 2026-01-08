< sekcia Šport
Edmonton zaradil útočníka Henriqueho na listinu zranených hráčov
Tridsaťpäťročný útočník odstúpil už v prvej tretine utorňajšieho duelu proti Nashvillu (6:2).
Autor TASR
Edmonton 8. januára (TASR) - Klub zámorskej NHL Edmonton Oilers zaradil útočníka Adama Henriqueho na listinu zranených hráčov. Pre bližšie nešpecifikované zranenie bude mimo hry minimálne do konca olympijskej prestávky. Oilers dovtedy odohrajú 15 zápasov.
Tridsaťpäťročný útočník odstúpil už v prvej tretine utorňajšieho duelu proti Nashvillu (6:2). V prebiehajúcej sezóne strelil dva góly, ku ktorým pridal osem asistencií. V 43 stretnutiach odohral priemerne takmer 14 minút na zápas.
