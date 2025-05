Edmonton zdolal Dallas 4:1 a v sérii vedie 3:1, rozhodol Perry

finále Západnej konferencie NHL /na 4 víťazstvá/:



Edmonton Oilers - Dallas Stars 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 12. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Perry), 30. Perry (Nugent-Hopkins, McDavid), 58. Kapanen (Kulak, Draisaitl), 60. Henrique (McDavid, Walman) - 27. Robertson (Harley, Granlund). Brankári: Skinner - Oettinger, strely na bránku: 33:29.



/stav série: 3:1/

New York 28. mája (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili v noci na stredu vo štvrtom finále Západnej konferencie zámorskej NHL nad Dallasom Stars 4:1 a v sérii vedú už 3:1 na zápasy. O triumfe „olejárov" rozhodol v 30. minúte Corey Perry.Dallas v závere inkasoval dva góly do prázdnej bránky. Veľkou oporou Edmontonu bol brankár Stuart Skinner, ktorý zneškodnil 28 striel Dallasu. Oilers môžu rozhodnúť o postupe do finále profiligy v noci na piatok v Texase.Vo štvrtom zápase rozhodli špeciálne tímy. Domáci využili dve presilovky z troch, kým ich súperi len jednu zo štyroch, keď v 27. minúte vyrovnal na 1:1 Jason Robertson. O 143 sekúnd neskôr však poslal z ďalšej početnej výhodu Dallas do vedenia Perry. Štyridsaťročný krídelník, ktorý odohral už 230. duel v play off (136 b), pridal aj jednu asistenciu, rovnakú bilanciu mal aj Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins a Connor McDavid si pripísali na konto po dve asistencie. Draisaitl je štvrtý hráč v histórii Oilers, ktorý strelil aspoň 20 presilovkových gólov v play off. Pred ním to dosiahli Wayne Gretzky (23), Jari Kurri (22) a Glenn Anderson (22).,“ povedal Skinner.Dallas vyhral úvodný domáci duel série, no odvtedy inkasoval až 13 gólov a strelil len dva. V prvej tretine Stars prestrieľali domácich 16:10, no nedokázali prekonať Skinnera. „,“ povzdychol si útočník Stars Tyler Seguin: „.“ Dallas mal v úvodnom dejstve navyše až 17 striel, ktoré išli mimo bránku, ďalších šesť zablokovali Oilers. „,“ uviedol tréner Pete DeBoer.Kormidelníka Edmontonu Krisa Knoblaucha potešil tímový výkon, vyzdvihol brankára Skinnera, no prišiel o útočníka Zacha Hymana, ktorý opustil duel s bližšie nešpecifikovaným zranením už v desiatej minúte. Snažil sa obísť okolo obrancu Dallasu Esu Lindella, keď inkasoval tvrdý hit do pravého ramena od útočníka Masona Marchmenta.Knoblauch po zápase nechcel hovoriť o jeho zranení: „.“ Hyman rozdal v play off 111 hitov v 15 zápasoch a v tejto štatistike je najlepší v lige. S jedenástimi bodmi (5+6) je aj piaty najproduktívnejší hráč Edmontonu.