Edmonton zdolal Floridu 4:3 po predĺžení v prvom finálovom zápase

NHL - finále, prvý zápas:



Edmonton Oilers - Florida Panthers 4:3 pp (1:2, 1:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 2. Draisaitl (Kapanen, Walman), 24. Arvidsson (Podkolzin, Bouchard), 47. Ekholm (McDavid, Kapanen), 80. Draisaitl (McDavid, Perry) - 11. Bennett (Vergaeghe, Tkachuk), 13. Marchand (Schmidt, Rodrigues), 22. Bennett (Schmidt, Verhaeghe). Brankári: Skinner - Bobrovskij, strely na bránku: 46:32.



/stav série: 1:0/



Edmonton 5. júna (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili nad Floridou Panthers 4:3 po predĺžení v prvom finálovom zápase play off NHL. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Víťazný gól strelil v 80. minúte v presilovke Leon Draisaitl. Druhý duel je na programe v noci na sobotu opäť v edmontonskej hale Rogers Place.Prvý gól finálovej série strelil už v 66. sekunde práve Draisaitl, keď dorazil puk za Sergeja Bobrovského. Oilers v prvej tretine prestrieľali súpera 14:7, no spokojnejší boli po nej „panteri,“ ktorí otočili skóre gólmi Sama Bennetta a Brada Marchanda, ktorý využil presilovku - 1:2. V druhej tretine boli strelecky aktívnejší hostia (na bránku 17:8) a Bennett v 22. skóroval po prieniku za obranu Edmontonu - 1:3. O 77 sekúnd Arvidson v akcii dvoch proti dvom prestrelil Bobrovského, keď využil jeho zakrytý výhľad - 2:3. Tretia tretina bola herne v réžii Edmontonu, ktorý prestrieľal Floridu 14:2 a v 47. minúte vyrovnal zásluhou gólu obrancu Mathiasa Ekholma - 3:3.V predĺžení mali oba tímy niekoľko sľubných šancí rozhodnúť. Podarilo sa to domácim po tom, čo český útočník Floridy Tomáš Nosek dostal menší trest za zdržovanie hry za vystrelenie puku do hľadiska. Oilers sa v presilovke dostali do útočného pásma a nepokrytý Draisaitl strelou bez prípravy po prihrávke od kapitána Connora McDavida ukončil duel.