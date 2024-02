Edmonton zdolal St. Louis 3:2 pp, McDavid ukončil strelecké suchoty

NHL - výsledky:



New York Rangers - Columbus 4:1

Edmonton - St. Louis 3:2 pp

New York 29. februára (TASR) - Hokejisti Edmontonu zvíťazili v noci na štvrtok v zápase NHL nad St. Louis 3:2 po predĺžení. Kapitán kanadského tímu Connor McDavid strelil 27 sekúnd pred koncom predĺženia víťazný gól a okrem toho zaznamenal dve asistencie, pričom na domácom ľade bodoval už v 24 stretnutiach za sebou. Naposledy nebodoval v Rogers Place 3. novembra, keď Edmonton podľahol Dallasu 3:4. McDavid zároveň ukončil svoje strelecké suchoty, ktoré trvali od 7. februára celkovo desať stretnutí.V ďalšom dueli hokejisti New Yorku Rangers zdolali Columbus 4:1 a vyšvihli sa na čelo tabuľky Východnej konferencie. Rangers sa stali prvým tímom v tomto ročníku so 40 víťazstvami. Hrdinom stretnutia s Blue Jackets bol ruský útočník Artemij Panarin, ktorý zaznamenal tri kanadské body za dva góly a asistenciu.