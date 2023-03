Edmonton získal Bjugstada a Dineena z Arizony

Edmonton 2. marca (TASR) - Hokejový útočník Nick Bjugstad a obranca Cam Dineen zamierili v závere prestupového obdobia v NHL z Arizony do Edmontonu. Coyotes za nich získali voľbu v 3. kole draftu v roku 2025, 23-ročného obrancu Michaela Kesselringa a zároveň si ponechali 50 percent z Bjugstadovho platu.



Pre 30-ročného útočníka Bjugstada je Edmonton piate pôsobisko v NHL. V roku 2010 ho draftovala Florida, v NHL hral aj za Pittsburgh a Minnesotu. Do Arizony prišiel pred sezónou 2022/2023, keď s klubom podpísal ročnú zmluvu na 900-tisíc dolárov. V prebiehajúcom ročníku odohral 59 stretnutí, v ktorých si do štatistík pripísal 23 kanadských bodov za 13 gólov a 10 asistencií.



O šesť rokov mladší Dineen má za sebou v NHL 34 zápasov, ktoré odohral v sezóne 2020/2021. Získal v nich sedem bodov za asistencie, inak sa jeho kariéra odvíjala v AHL. Na farme v Tucsone nastupoval aj v doterajšom priebehu ročníka 2022/2023.



Edmonton draftoval Michaela Kesselringa v roku 2018 v 6. kole zo 164. miesta. V NHL doteraz nenastúpil, sezóna 2022/2023 je pre neho tretia v AHL.