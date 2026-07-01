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Edmonton získal brankára Leviho z Buffala

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Archívna snímka. Foto: TASR/AP

Levi má za sebou sezónu, v ktorej nenastúpil ani na jeden zápas v NHL a strávil ju na farme v Rochesteri.

Autor TASR
Edmonton 1. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL Edmonton Oilers získal 24-ročného kanadského brankára Devona Leviho z Buffala. Spoločne s ním aj voľbu v 7. kole draftu v roku 2028. Oilers obetovali voľbu v 3. kole draftu 2028.

Levi má za sebou sezónu, v ktorej nenastúpil ani na jeden zápas v NHL a strávil ju na farme v Rochesteri. V najprestížnejšej súťaži doteraz nastúpil do 39 zápasov, v ktorých dosiahol 89,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,29 inkasovaných gólov na zápas. V súčasnosti sa nachádza v polovici dvojročnej zmluvy s platom 812,5-tisíc dolárov na sezónu. Po jej vypršaní sa môže stať obmedzeným voľným hráčom.
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