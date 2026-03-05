Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Edmonton získal Dickinsona a Dacha z Chicaga výmenou za Mangiapaneho

Center Chicaga Blackhawks Jason Dickinson (vpredu) vedie puk, zatiaľ čo ho prenasleduje ľavé krídlo Colorada Avalanche Gabriel Landeskog v druhej tretine hokejového zápasu NHL v sobotu 28. februára 2026 v Denveri. Foto: TASR/AP

Tridsaťročný Dickinson v tejto sezóne nastúpil za Chicago na 43 duelov s bilanciou 6+7.

Edmonton 5. marca (TASR) - Útočníci Jason Dickinson a Colton Dach sa v zámorskej NHL sťahujú z Chicaga Blackhawks do Edmontonu Oilers výmenou za krídelníka Andrewa Mangiapaneho a podmienečný výber v 1. kole draftu v roku 2027. Blackhawks si ponechajú 50 percent z Dickinsonovho platu.

Tridsaťročný Dickinson v tejto sezóne nastúpil za Chicago na 43 duelov s bilanciou 6+7. Je v záverečnej sezóne svojej dvojročnej zmluvy na 8,5 milióna USD a v lete sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom. V kariére si obliekal aj dresy Dallasu a Vancouveru, celkovo má na konte 74 gólov a 168 bodov v 541 dueloch. Dvadsaťtriročný Dach nazbieral v tomto ročníku tri góly a deväť bodov v 53 zápasoch.

Pre 29-ročného Mangiapaneho bude Chicago štvrtým klubom v NHL, predtým okrem Edmontonu pôsobil v Calgary a Washingtone. V drese „olejárov“ si v tejto sezóne pripísal 14 bodov (7+7) v 52 dueloch, pripomenul portál TSN. S Kanadou získal zlato na MS 2021 v Lotyšsku.
