Edmonton získal Frederica z Bostonu, do výmeny sa zapojili aj Devils

Edmonton 4. marca (TASR) - Americký hokejista Trent Frederic sa v rámci NHL sťahuje z Bostonu do Edmontonu. Do výmeny sa zapojili až tri kluby, okrem Bruins a Oilers aj New Jersey Devils.



Edmonton poslal do Bostonu mladého obrancu Maxa Wannera a voľby v 2. kole tohtoročného a v 4. kole budúcoročného draftu. Devils si udržali polovicu z 2,3-miliónového platu Frederica, za čo dostali práva na útočníka Shanea Lachancea z Edmontonu a českého krídelníka Petra Hausera z Bostonu. Oilers okrem Frederica získali v rámci výmeny aj útočníka Maxa Jonesa.



Frederic by mohol dodať ofenzíve Edmontonu potrebnú tvrdosť. Dvadsaťšesťročný útočník odohral v tejto sezóne za Bruins 57 zápasov, v ktorých si pripísal osem gólov a sedem asistencií. Momentálne laboruje so zranením v hornej časti tela, jeho stav posudzujú na týždennej báze. Informovala o tom agentúra AP.