Edmonton zvíťazil nad Vegas, Toronto sa udržalo v sezóne

NHL - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 4. zápas



Florida - Toronto 1:2



/stav série: 3:1/







semifinále Západnej konferencie - 4. zápas



Edmonton - Vegas 4:1



/stav série: 2:2/

New York 11. mája (TASR) - Hokejisti Edmontonu vyrovnali stav série s Vegas na 2:2 na zápasy, keď v noci na štvrtok zvíťazili v semifinále play off Západnej konferencie na domácom ľade 4:1. Toronto vyhralo na ľade Floridy 2:1 a znížilo v súboji tímov východu na 1:3 na stretnutia.Oilers viedli v stretnutí už 4:0, v prvej tretine sa presadili Nick Bjugstad, Evan Bouchard v presilovke a Mattias Ekholm, v druhej pridal gól Ryan Nugent-Hopkins. Za hostí iba znížil v záverečnej dvadsaťminútovke Nicolas Roy. Florida otvorila skóre už v 4. minúte v početnej výhode zásluhou Williama Nylandera. V polovici stretnutia zvýšil Mitchell Marner a hoci o dve minúty zaznamenal kontaktný gól v presilovke Sam Reinhart, Panthers sa už vyrovnať nepodarilo. Zraneného Iľju Samsonova v bránke Maple Leafs zastúpil Joseph Woll, ktorý si vo svojej premiére v play off pripísal 24 zákrokov.