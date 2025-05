Edmonton zvíťazil v Dallase 6:3 a je vo finále Stanleyho pohára

NHL - finále Západnej konferencie, piaty zápas:



Dallas Stars - Edmonton Oilers 3:6



/konečný stav série 1:4, Edmonton postúpil/



Dallas 30. mája (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers postúpili do finále NHL. V noci na piatok zvíťazili na ľade Dallasu Stars 6:3 a stali sa víťazom Západnej konferencie. V sérii uspeli 4:1 na zápasy a v boji o Stanleyho pohár ich čaká Florida Panthers.Edmonton viedol po deviatich minútach 3:0, no domáci sa ešte spamätali a Roope Hintz v presilovke v 33. minúte znížil na 2:3. V 35. minúte však rozvlnil sieť Connor McDavid a tento gól sa zapísal do štatistík ako víťazný. Jason Robertson v prvej minúte tretej tretiny opäť dostal hráčov Stars na kontakt, no dvojgólový náskok pre Edmonton zariadil v 44. minúte Evander Kane. Poistku do prázdnej bránky v závere pridal Kasperi Kapanen.Súboj Florida - Edmonton bude reprízou finále z minulej sezóny, v ktorom Panthers rozhodli o titule až v poslednom možnom stretnutí. Edmonton čaká na titul od roku 1990, akýkoľvek kanadský tím od roku 1993.