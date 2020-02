Edmund postúpil do štvrťfinále turnaja ATP v New Yorku

dvojhra - 2. kolo:



Kyle Edmund (8-V.Brit.) - Dominik Koepfer (Nem.) 6:2, 6:4

Jason Jung (Taiwan) - Cameron Norrie (7-V.Brit.) 6:4, 6:4



New York 13. februára (TASR) - Britský tenista Kyle Edmund postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. Ako ôsmy nasadený hráč zdolal v 2. kole Nemca Dominika Koepfera 6:2 a 6:4.