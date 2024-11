Edu rezignoval na post športového riaditeľa Arsenalu

Londýn 4. novembra (TASR) - Edu Gaspar oznámil rezignáciu na post športového riaditeľa anglického futbalového klubu FC Arsenal. Štyridsaťšesťročný Brazílčan pôsobil v štruktúrach "kanonierov" od júla 2019, keď sa ujal funkcie technického riaditeľa.



Podľa britských médií by mal Edu spojiť svoju budúcnosť s Nottinghamom Forest, ktorý po desiatich kolách Premier League prekvapivo figuruje na tretej priečke tabuľky. "Bolo to neuveriteľne ťažké rozhodnutie. Arsenal mi dal príležitosť pracovať s úžasnými ľuďmi a možnosť byť súčasťou niečoho výnimočného v histórii klubu. Bola to neuveriteľná cesta a ďakujem všetkým za podporu. Nastal čas venovať sa novej výzve, avšak Arsenal navždy zostane v mojom srdci," uviedol Edu, ktorý pôsobil v Arsenale aj ako hráč. Bývalý stredopoliar bol súčasťou legendárneho tímu nazývaného "The Invincibles", ktorý v sezóne 2003/04 získal pod vedením Francúza Arsena Wengera titul v Premier League bez jedinej prehry.



Edu sa výrazne podieľal na podpisoch súčasného kapitána Martina Ödegaarda, Declana Ricea či Gabriela Jesusa.