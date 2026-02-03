< sekcia Šport
Eduardo rozšíril českú enklávu v Hoffenheime
Dvadsaťročný Eduardo strelil v prebiehajúcom ročníku 12 ligových gólov a pridal päť asistencií.
Autor TASR
Hoffenheim 2. februára (TASR) - Český mládežnícky futbalový reprezentant Yannick Eduardo rozšíril v nemeckom bundesligovom klube TSG Hoffenheim enklávu českých hráčov. V kádri priebežne tretieho tímu najvyššej nemeckej súťaže sa pridá k českej trojici Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Adam Hložek. Hoffenheim angažoval Eduarda z holandského druholigového Dodrechtu za približne 2 milióny eur.
Dvadsaťročný Eduardo strelil v prebiehajúcom ročníku 12 ligových gólov a pridal päť asistencií. „Yannick je rýchly útočník s dobrou hlavičkou, ktorý prináša potrebnú gólovú hrozbu a svojim profilom veľmi dobre zapadá do našej hernej filozofie,“ uviedol pre klubový web Hoffenheimu športový riaditeľ Frank Kramer. Eduardo je súčasťou výberu českej reprezentácie do 21 rokov, pozvánku do A-tímu zatiaľ nedostal. V minulosti pôsobil v mládežníckych výberoch RB Lipsko. Okrem českého občianstva má aj holandský pas a „Oranjes“ reprezentoval vo výberoch do 17 i 18 rokov, od devätnástky sa pripojil k rodnej krajine.
