Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. apríl 2026
< sekcia Šport

Edwards bude Minnesote chýbať do konca série s Denverom

.
Zranený basketbalista Minnesoty Timberwolves Anthony Edwards (5) sa drží za koleno počas 4. zápasu 1. kola play off zámorskej NBA Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets v Minneapolise v sobotu 25. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Denver 28. apríla (TASR) - Americký basketbalový rozohrávač Anthony Edwards z Minnesoty Timberwolves bude mimo hry minimálne týždeň pre hyperextenziu a pomliaždenie kosti v ľavom kolene. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke pred 5. zápasom prvého kola play off proti Denveru.

Dvadsaťštyriročný Edwards po tom, čo sa zranil v druhej štvrtine sobotňajšieho zápasu s Nuggets, podstúpil magnetickú rezonanciu, ktorá potvrdila absenciu štrukturálneho poškodenia, čo je pre Timberwolves úľava. „Viem, že je frustrovaný, pretože sa trápil s druhým kolenom a robil všetko pre to, aby sa dostal zo zoznamu zranených. Zároveň je tu však aj veľká úľava, pretože sme sa vyhli väčším problémom,“ povedal tréner klubu Chris Finch.

Minnesota utorkový duel v Denveri prehrala 113:125. Celkovo v sérii vedie 3:2 na zápasy.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo