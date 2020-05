EFL určí postupujúcich a zostupujúcich aj v prípade ukončenia sezóny

Londýn 21. mája (TASR) - Súťaže riadené Anglickou futbalovou ligou (EFL) spoznajú zostupujúcich i postupujúcich aj v prípade, ak ukončia sezónu predčasne. Rozhodnutie sa týka druhej až štvrtej najvyššej súťaže, hlasovaním to ešte musia potvrdiť samotné kluby.



Už skôr EFL rozhodla o ukončení ročníka štvrtej najvyššej súťaže Ligue Two. Stevenage zostúpil, Swindon, Crewe a Plymouth sa v budúcej sezóne predstavia v League One. Informoval o tom web BBC.