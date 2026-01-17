< sekcia Šport
Egadze je majstrom Európy, Hagara napokon desiaty
Hagara bol po krátkom programe štrnásty, no predviedol štvrtú najlepšiu voľnú jazdu a napokon uzatvoril najlepšiu desiatku.
Autor TASR
Sheffield 15. januára (TASR) - Gruzínsky krasokorčuliar Nika Egadze si prvýkrát v kariére vybojoval titul majstra Európy. Na šampionáte v anglickom Sheffielde potvrdil líderskú pozíciu po krátkom programe a v súčte so sobotňajšou voľnou jazdou zvíťazil so ziskom 273,00 bodu. Slovenský reprezentant Adam Hagara splnil svoj cieľ a s výkonom za 224,27 bodu obsadil konečné 10. miesto.
Hagara bol po krátkom programe štrnásty, no predviedol štvrtú najlepšiu voľnú jazdu a napokon uzatvoril najlepšiu desiatku. Slovensko tak bude mať o rok medzi mužmi o miestenku navyše.
Oproti štvrtkovému vystúpeniu, kde párkrát chyboval, zvládol 19-ročný Slovák boj o konečné umiestenie perfektne. Jazdu na hudbu Jamesa Bonda odštartoval vynikajúcim prevedením štvoritého tulupa a následne kombinácie trojitého axla s dvojitým tulupom. Bezchybne mu vyšiel aj trojitý axel či kroková pasáž, po ktorej prišla trojkombinácia trojitého lutza s dvoma dvojitými axlami. Po nej zvládol ďalšie dva trojité skoky a plusové body si vyslúžil aj za všetky piruety. O jednu pozíciu vylepšil svoje najlepšie umiestnenie na ME z roku 2024, vlani bol dvanásty.
Dvadsaťtriročný Egadze získal vôbec prvú medailu na niektorom z veľkých podujatí, minulý rok skončil na európskom šampionáte štvrtý. Pred strieborným Talianom Matteom Rizzom triumfoval s viac než 16-bodovým náskokom. „Keď som vyšiel na ľad, trochu som sa triasol. Na začiatku som bol nervózny, ale potom som si spomenul na slová mojich trénerov, upokojil som sa a užíval si danú chvíľu. Urobil som to pre toto skvelé publikum,“ povedal Egadze v rozhovore pre televíziu Eurosport.
Na bronzovú priečku sa prekvapivo vyšvihol český reprezentant Georgij Reštenko s osobným rekordom 238,27. Po krátkom programe bol ôsmy, ale voľné jazdy nevyšli Estóncom Aleksandrovi a Michailovi Selevkovým či Danielovi Grasslovi z Talianska.
ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde
muži - konečné poradie: 1. Nika Egadze (Gruz.) 273,00 bodu, 2. Matteo Rizzo (Tal.) 256,37, 3. Georgij Reštenko (ČR) 238,27, 4. Lukas Britschgi (Švaj.) 236,90, 5. Aleksandr Selevko 232,46, 6. Michail Selevko (obaja Est.) 230,30, ..., 10. Adam HAGARA (SR) 224,27
Hagara bol po krátkom programe štrnásty, no predviedol štvrtú najlepšiu voľnú jazdu a napokon uzatvoril najlepšiu desiatku. Slovensko tak bude mať o rok medzi mužmi o miestenku navyše.
Oproti štvrtkovému vystúpeniu, kde párkrát chyboval, zvládol 19-ročný Slovák boj o konečné umiestenie perfektne. Jazdu na hudbu Jamesa Bonda odštartoval vynikajúcim prevedením štvoritého tulupa a následne kombinácie trojitého axla s dvojitým tulupom. Bezchybne mu vyšiel aj trojitý axel či kroková pasáž, po ktorej prišla trojkombinácia trojitého lutza s dvoma dvojitými axlami. Po nej zvládol ďalšie dva trojité skoky a plusové body si vyslúžil aj za všetky piruety. O jednu pozíciu vylepšil svoje najlepšie umiestnenie na ME z roku 2024, vlani bol dvanásty.
Dvadsaťtriročný Egadze získal vôbec prvú medailu na niektorom z veľkých podujatí, minulý rok skončil na európskom šampionáte štvrtý. Pred strieborným Talianom Matteom Rizzom triumfoval s viac než 16-bodovým náskokom. „Keď som vyšiel na ľad, trochu som sa triasol. Na začiatku som bol nervózny, ale potom som si spomenul na slová mojich trénerov, upokojil som sa a užíval si danú chvíľu. Urobil som to pre toto skvelé publikum,“ povedal Egadze v rozhovore pre televíziu Eurosport.
Na bronzovú priečku sa prekvapivo vyšvihol český reprezentant Georgij Reštenko s osobným rekordom 238,27. Po krátkom programe bol ôsmy, ale voľné jazdy nevyšli Estóncom Aleksandrovi a Michailovi Selevkovým či Danielovi Grasslovi z Talianska.
ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde
muži - konečné poradie: 1. Nika Egadze (Gruz.) 273,00 bodu, 2. Matteo Rizzo (Tal.) 256,37, 3. Georgij Reštenko (ČR) 238,27, 4. Lukas Britschgi (Švaj.) 236,90, 5. Aleksandr Selevko 232,46, 6. Michail Selevko (obaja Est.) 230,30, ..., 10. Adam HAGARA (SR) 224,27