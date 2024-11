Egle sa vracia na Liptov, do hlavného mesta sa sťahuje Pereskokov

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenské hokejové kluby HC Slovan Bratislava a HK 32 Liptovský Mikuláš z Tipos extraligy sa dohodli na výmene hráčov. Na Liptov sa vráti Haralds Egle, naopak do hlavného mesta zamieri Vadim Pereskokov.



Tridsaťjedenročný ruský útočník začal novú sezónu na Liptove, za ktorý odohral 7 duelov s bilanciou gólu a dvoch asistencií. Počas prvej reprezentačnej prestávky sa presťahuje do hlavného mesta výmenou za 28-ročného lotyšského útočníka. Egle vlani pôsobil pod Tatrami. Lotyšský reprezentant odohral za "belasých" 17 duelov, v ktorých zaznamenal päť gólov a rovnaký počet asistencií.



"Zhodli sme sa na tom, že potrebujeme urobiť v tíme isté zmeny. Haraldsovi ďakujeme za odvedené výkony a držíme mu palce, aby nadviazal na minuloročnú sezónu v Liptovskom Mikuláši. Vadim už v našej lige v minulých sezónach ukázal, že vie byť nebezpečný s pukom a produktívny. V Liptovskom Mikuláši sa síce nechytil, ale veríme, že zmena prostredia mu pomôže. Chceli sme zvýšiť konkurenciu v tíme. Asistent trénera Tomáš Surový, ako aj Peter Kúdelka mali s ním počas ich spolupráce v Michalovciach dobré skúsenosti. Veríme, že to môže fungovať aj u nás," uviedol generálny manažér bratislavského klubu Lukáš Havlíček pre oficiálny tímový web.



Pereskokov bol uplynulé dni z rodinných dôvodov doma v Rusku, do Bratislavy pricestuje vo štvrtok. Okamžite sa zapojí do tréningového procesu s tímom. V Slovane bude mať na drese číslo 72.