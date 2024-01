Egleová s Kippovou triumfovali v dvojsedadlových sánkach

Výsledky MS v sánkovaní (Altenberg/Nem.):



ženy - dvojsedadlové: 1. Selina Egleová, Lara Michaela Kippová (Rak.) 1:24,761 min., 2. Anda Upiteová, Zane Kalumová (Lot.) +0,050 s, 3. Chevonne Chelsea Forganová, Sophia Kirkbyová (USA) +0,136, 4. Andrea Voetterová, Marlon Oberhoferová (Tak.) +0,221, 5. Maya Chanová, Reannyn Wellerová (USA) +0,397, 6. Dajana Eltbergerová, Saskia Schirmerová (Nem.) +0,843

Altenberg 27. januára (TASR) - Rakúšanky Selina Egleová a Lara Kippová triumfovali v sobotňajších pretekoch dvojsedadlových sánok na MS v nemeckom Altenbergu. Pred lotyšskou dvojicou Anda Upiteová, Zane Kalumová zvíťazili s náskokom 0,05 s. Bronz si odniesli Američanky Chevonne Chelsea Forganová a Sophia Kirkbyová, ktoré zaostali za víťazkami o 0,136 s.Egleová s Kippovou si napravili chuť po ôsmom mieste v piatkovom šprinte. "Ešte celkom neverím, že sa to naozaj stalo. Je to niečo neuveriteľné. Po piatkovom šprinte sme si naozaj nemysleli, že to môže takto dopadnúť," poznamenala Egleová pre agentúru APA. Pre 21-ročné Rakúšanky to bolo prvé zlato z MS.