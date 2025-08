Egyházy a Záhorská postúpili do finále C1

Solkan 1. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky Emanuela Luknárová a Stanislava Duratná postúpili do finále disciplíny C1 na ME do 23 rokov v slovinskom Solkane. Luknárová dosiahla v semifinále siedmy najlepší čas, keď nespravila ani jednu chybu, Duratná sa do dvanástky najlepších dostala z 11. miesta po jednej chybe.



V rovnakej kategórii medzi mužmi sa do finále nedostali Dávid Staffen ani Adam Janovčík. Staffen sa umiestnil na 20. mieste s mankom 9,89 s na lídra kvalifikácie Čecha Lukáša Kratochvíla. Janovčík figuroval o pozíciu nižšie so stratou 10,20 s.



Zara Záhorská a Dominik Egyházy postúpili do finále disciplíny C1 medzi juniormi. Egyházy sa v sobotňajšom semifinále prezentoval štvrtým najlepším časom, keď nespravil ani jeden dotyk a za najrýchlejším Francúzom Titouanom Estanguetom zaostal o 4,22 sekundy.



Do finále C1 sa nedostal Miroslav Mintál, ktorý mal po štyroch trestných sekundách stratu 10,06 a v kvalifikácii obsadil 20. miesto.



Záhorská dosiahla v semifinále 9. najlepší čas, keď za najrýchlejšou Eyleen Vuilleumierovou zo Švajčiarska zaostala o 6,16 po dvoch trestných sekundách. Do najlepšej dvanástky sa nevošli Slovenky Hana Danišová a Petra Šošková. Prvá menovaná dosiahla 18. najlepší čas s mankom 14,31 sekundy, Šoškovú klasifikovali po 60 trestných bodoch na poslednom 30. mieste.