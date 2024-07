Egyházy blízko bronzu, Hočevar vyhral s priepastným náskokom

finále - C1 juniori:



muži: 1. Žiga Lin Hočevar (Slov.) 92,45 s (0), 2. Martin Cornu (Fr.) +8,00 (2), 3. Niels Zimmermann (Nem.) +8,50 (4), 4. Dominik EGYHÁZY (SR) +9,46 (2)



ženy: 1. Tching Jang (Čína) 112,84 s (0), 2. Lena Quemeraisová (Fr.) +0,68 (0), 3. Valentýna Kočířová (ČR) +0,81 (2)

Liptovský Mikuláš 5. júla (TASR) - Slovenský kanoista Dominik Egyházy obsadil štvrté miesto na MSJ v Liptovskom Mikuláši. Šestnásťročnému pretekárovi ušiel cenný kov o 0,96 sekundy. Slovinský víťaz Žiga Lin Hočevar predviedol bezkonkurenčný výkon, keď predstihol súperov o osem sekúnd.Egyházy zopakoval chybu zo semifinále a ťukol na úvodnej protiprúdnej bráne. Na prvom medzičase strácal na priebežne prvého Nielsa Zimmermanna 5,16 sekundy, no manko dokázal výrazne skresať. V cieli bol až do konca na priebežnej medailovej pozícii, no Hočevar nedal konkurentom šancu. Majster Európy v elitnej kategórii potvrdil medzi rovesníkmi svoju kvalitu a vďaka bezchybnej jazde predstihol s prehľadom strieborného Francúza Martina Cornua (+8,00 s) i tretieho Zimmermanna (+8,50 s).Slovenský kanoista dosiahol doposiaľ najlepší individuálny výsledok pre domácich. Svetovým šampionát bol jeho prvý a do finále postúpil zatiaľ ako jediný slovenský zástupca. "" povedal po pretekoch Egyházy. Pre TASR priznal, že priebežné druhé miesto po chybe na úvodnej bránke nečakal. "" dodal mladý kanoista.V ženskom finále triumfovala Číňanka Tching Jang s bezchybnou jazdou. Francúzku Lenu Quemeraisovú, ktorá išla taktiež čisto, predstihla o 68 stotín sekundy. Pódium doplnila Valentýna Kočířová z Česka (+0,81) a nezopakovala tak prvé miesto zo semifinále.