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Egyházy s Mirgorodským postúpili do finále C1, Beňuš vypadol

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Na snímke slovenský pretekár Dominik Egyhazy. Foto: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Egyházy obsadil v sobotňajšej kvalifikácii šieste miesto so stratou 2,50 s na prvého Slovinca Žigu Lina Hočevara.

Autor TASR
Praha 6. júna (TASR) - Slovenskí vodní slalomári Dominik Egyházy a Marko Mirgorodský postúpili do finále C1 na podujatí Svetového pohára v pražskej Troji. Do finálovej dvanástky sa nezmestil Matej Beňuš.

Egyházy obsadil v sobotňajšej kvalifikácii šieste miesto so stratou 2,50 s na prvého Slovinca Žigu Lina Hočevara. Mirgorodský skončil na 11. pozícii (+6,30 s). Bronzovému medailistovi z OH 2024 Beňušovi patrila 17. priečka a postup mu ušiel o 1,38 sekundy. Finále bolo na programe v rovnaký deň od 13.51 hod.
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