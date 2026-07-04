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Egyházy získal zlato v C1 juniorov na majstrovstvách sveta

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Dominik Egyházi, archívna snímka. Foto: TASR

Vo finále triumfoval časom 88,11 sekundy pred Čechom Dominikom Řežábekom (+3,86 s) a Grékom Ioannisom Zachosom (+8,69).

Autor TASR
,aktualizované 
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Krakov 4. júla (TASR) - Slovenský vodný slalomár Dominik Egyházy získal zlato v disciplíne C1 juniorov na majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov v poľskom Krakove. Vo finále triumfoval časom 88,11 sekundy pred Čechom Dominikom Řežábekom (+3,86 s) a Grékom Ioannisom Zachosom (+8,69).

Egyházy potvrdil výbornú formu na kanáli v Krakove, keď sa umiestnil na prvom mieste aj v rozjazdách a v semifinále. Pre Slovensko to je tretia medaila zo šampionátu, prvá individuálna. Bronz si vybojovala juniorská hliadka v zložení Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková v disciplíne K1. Totožnú medailu získali v rovnakej disciplíne aj juniori Dominik a Matúš Egyházyovci s Filipom Dudom.
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