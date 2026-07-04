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Egypt je v osemfinále, Salah: Jeden z najlepších dní v živote
Egypťania išli do vedenia v 13. minúte po hlavičke Emama Ashoura, ktorý skóroval druhýkrát na šampionáte.
Autor TASR
Arlington 4. júla (TASR) - Futbalisti Egypta si prvýkrát v histórii zahrajú osemfinále MS. O víťazstve nad Austráliou rozhodli v jedenástkovom rozstrele, v ktorom boli neomylní a po dvoch neúspešných pokusoch súpera sa radovali z postupu.
Egypťania išli do vedenia v 13. minúte po hlavičke Emama Ashoura, ktorý skóroval druhýkrát na šampionáte. Aj Austrálčania strelili gól vďaka hlave egyptského hráča, keďže Mohamed Hany si v 55. minúte nešťastne usmernil centrovanú loptu do vlastnej siete a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý si strelil na jednom šampionáte dva vlastné góly. Napokon ho to však nemuselo mrzieť.
Obranca Austrálie Harry Souttar odštartoval rozstrel strelou nad bránu a po tom, čo boli egypskí hráči Mahmoud Saber, Rami Rabia a Mohamed Salah neomylní, bol na ťahu obranca Austrálie Lucas Herrington. Ten sa stal druhým neúspešným strelcom v rozstrele a po následnom presnom pokuse obrancu Hossama Abdelmaguida vypukla egyptská radosť. „Myslel som len na egyptských fanúšikov. Počas celého zápasu a počas jedenástkového rozstrelu som sa len modlil: „Bože, prosím, urob egyptský ľud šťastným.“ Vlastne som si to povedal ešte pred jedenástkami,“ poznamenal Abdelmaguid.
V čase jeho presného zásahu už stál v bránke Austrálie Mathew Ryan, ktorý nahradil Patricka Beacha tesne pred koncom predĺženia. Ani on neodvrátil prehru Austrálie. „Je to neuveriteľné. Vždy som rád, keď vidím hráčov tohto tímu šťastných a užívajúcich si moment. Tomu sa nič nevyrovná. Dnes to bol jeden z najlepších dní môjho života,“ uviedol kapitán egyptského tímu Salah.
Pre reprezentáciu Egypta išlo o debut vo vyraďovacej časti MS, austrálski „Socceroos“ sa z ňou rozlúčili. „Keď ste tak blízko k víťazstvu a nedosiahnete ho, tak to veľmi bolí. Žiaľ, tak to chodí pri jedenástkach,“ konštatoval tréner Austrálie Tony Popovic. Egypt sa v ďalšej fáze stretne s Argentínou, ktorá vyradila Kapverdy po víťazstve 3:2 po predĺžení.
Egypťania išli do vedenia v 13. minúte po hlavičke Emama Ashoura, ktorý skóroval druhýkrát na šampionáte. Aj Austrálčania strelili gól vďaka hlave egyptského hráča, keďže Mohamed Hany si v 55. minúte nešťastne usmernil centrovanú loptu do vlastnej siete a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý si strelil na jednom šampionáte dva vlastné góly. Napokon ho to však nemuselo mrzieť.
Obranca Austrálie Harry Souttar odštartoval rozstrel strelou nad bránu a po tom, čo boli egypskí hráči Mahmoud Saber, Rami Rabia a Mohamed Salah neomylní, bol na ťahu obranca Austrálie Lucas Herrington. Ten sa stal druhým neúspešným strelcom v rozstrele a po následnom presnom pokuse obrancu Hossama Abdelmaguida vypukla egyptská radosť. „Myslel som len na egyptských fanúšikov. Počas celého zápasu a počas jedenástkového rozstrelu som sa len modlil: „Bože, prosím, urob egyptský ľud šťastným.“ Vlastne som si to povedal ešte pred jedenástkami,“ poznamenal Abdelmaguid.
V čase jeho presného zásahu už stál v bránke Austrálie Mathew Ryan, ktorý nahradil Patricka Beacha tesne pred koncom predĺženia. Ani on neodvrátil prehru Austrálie. „Je to neuveriteľné. Vždy som rád, keď vidím hráčov tohto tímu šťastných a užívajúcich si moment. Tomu sa nič nevyrovná. Dnes to bol jeden z najlepších dní môjho života,“ uviedol kapitán egyptského tímu Salah.
Pre reprezentáciu Egypta išlo o debut vo vyraďovacej časti MS, austrálski „Socceroos“ sa z ňou rozlúčili. „Keď ste tak blízko k víťazstvu a nedosiahnete ho, tak to veľmi bolí. Žiaľ, tak to chodí pri jedenástkach,“ konštatoval tréner Austrálie Tony Popovic. Egypt sa v ďalšej fáze stretne s Argentínou, ktorá vyradila Kapverdy po víťazstve 3:2 po predĺžení.