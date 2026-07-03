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Egypt zdolal Austráliu 4:2 v rozstrele a je v osemfinále
V rozstrele premenili Egypťania všetky svoje pokusy, kým Harry Souttar a Lucas Herrington neuspeli na austrálskej strane.
Autor TASR,aktualizované
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Arlington 3. júla (TASR) - Futbalisti Egypta zaznamenali svoje historicky prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze MS. Na šampionáte v USA, Mexiku a Kanade sa prebojovali do osemfinále, keď Austráliu zdolali v šestnásťfinálovom súboji v Arlingtone v jedenástkovom rozstrele 4:2. V riadnom čase i po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.
V rozstrele premenili Egypťania všetky svoje pokusy, kým Harry Souttar a Lucas Herrington neuspeli na austrálskej strane. Egypt sa v osemfinále v utorok 7. júla o 18.00 h SELČ v Atlante stretne s postupujúcim z duelu Argentína - Kapverdy. V základnej zostave „faraónov“ napokon nechýbal kapitán Mohamed Salah, ktorý v záverečnom stretnutí skupinovej fázy utrpel zranenie a jeho štart bol otázny. Austrálčania na svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovačke MS naďalej čakajú.
Emam Ashour poslal egyptský tím do vedenia už v 13. minúte, po zmene strán sa o vyrovnanie na 1:1 postaral vlastným gólom Mohamed Hany. Podľa AP sa stal prvým hráčom v histórii s dvoma vlastnými zásahmi na jedných MS. Vlastného brankára prekonal aj v skupinovom dueli s Belgickom.
Austrálčania dali o sebe vedieť dvakrát hneď v úvode. Najskôr spoza šestnástky napriahol Volpato a jeho pokus opečiatkoval brvno z hornej časti a o chvíľu neskôr našprintoval s loptou do šestnástky Bos, až v poslednej chvíli mu ju odkopol Rabia. Gólovo však udrelo na druhej strane v 13. minúte, keď po štandardke a následnom centri Hafeza zostal pred bránkou úplne nekrytý Ashour a hlavou otvoril skóre - 0:1. „Socceroos“ sa v závere prvého polčasu snažili dohnať manko, ale brankár Shobeir si bez problémov poradil so streleckým pokusom Behicha a nepresadil sa ani Irankunda hlavou v náročnej pozícii medzi dvoma zadákmi súpera.
Hneď po prestávke mohli Egypťania odskočiť na rozdiel dvoch gólov, keď sa medzi obrancov dostal Marmoush, ale zoči-voči brankárovi Beachovi netrafil v tutovke priestor troch žrdí. Austrálčania to potrestali v 55. minúte, po priamom kope O'Neilla z ľavej strany poslal loptu nešťastne do vlastnej bránky obranca Hamy - 1:1. Po zmene strán mali zverenci Tonyho Popovica o niečo viac z hry, ale egyptská defenzíva ich do gólových príležitostí nepúšťala. Na druhej strane mal vo štvrtej minúte nadstavenia na hlave rozhodnutie Rabia po centri Salaha, ale brankár Beach zachránil austrálske šance. Souttar o chvíľu stehnom zastavil zakončenie Hassana a stretnutie tak dospelo do predĺženia.
Na začiatku extra času sa po rýchlej akcii dostal z pravej strany k zakončeniu Salah, lopta však letela nad brvno. Africký tím prevzal aktivitu, no bez efektu pred bránkou súpera. Nebezpečnú strelu Ashoura v 112. minúte vyhlavičkoval Souttar a tlak Egypta nevyvrcholil gólom ani po slalome Salaha. Austrálčania v 119. minúte pred očakávaným rozstrelom poslali do bránky skúsenejšieho Ryana namiesto Beacha, ale nepomohlo to. Ryan nechytil ani jeden pokus súpera a dvaja jeho spoluhráči zlyhali - hneď v prvej sérii kapitán Soutter prestrelil egyptskú bránku a vo štvrtej Herrington trafil brvno. Postup Egypta potom spečatil Hossam Abdelmaguid.
V rozstrele premenili Egypťania všetky svoje pokusy, kým Harry Souttar a Lucas Herrington neuspeli na austrálskej strane. Egypt sa v osemfinále v utorok 7. júla o 18.00 h SELČ v Atlante stretne s postupujúcim z duelu Argentína - Kapverdy. V základnej zostave „faraónov“ napokon nechýbal kapitán Mohamed Salah, ktorý v záverečnom stretnutí skupinovej fázy utrpel zranenie a jeho štart bol otázny. Austrálčania na svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovačke MS naďalej čakajú.
Emam Ashour poslal egyptský tím do vedenia už v 13. minúte, po zmene strán sa o vyrovnanie na 1:1 postaral vlastným gólom Mohamed Hany. Podľa AP sa stal prvým hráčom v histórii s dvoma vlastnými zásahmi na jedných MS. Vlastného brankára prekonal aj v skupinovom dueli s Belgickom.
MS vo futbale - šestnásťfinále:
Arlington
Austrália - Egypt 1:1 po predĺžení (1:1, 0:1), 2:4 v rozstrele z 11 m
Góly: 55. Hany (vlastný) - 13. Ashour. Rozhodcovia: Tejera - Barreiro, Tarán (všetci Urug.), ŽK: Hassan, Ibrahim (obaja Egypt), 70.244 divákov.
rozstrel: Souttar nedal, Saber 0:1, Irvine 1:1, Rabia 1:2, Mabil 2:2, Salah 2:3, Herrington nedal, Abdelmaguid 2:4
Austrália: Beach (119. Ryan) – Circati, H. Souttar, Herrington – Bos (46. Trewin), O'Neill (91. Okon-Engstler), Irvine, Behich – Volpato (74. Hrustic), Metcalfe (91. Mabil) – Irankunda (74. Toure)
Egypt: Shobeir – Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez (80. Trezeguet) - Fathy (67. Abdelmaguid), Attia (120.+1 Saber) – Ashour, Salah, Ziko (67. Hassan) – Marmoush (106. Abdelkarim)
Arlington
Austrália - Egypt 1:1 po predĺžení (1:1, 0:1), 2:4 v rozstrele z 11 m
Góly: 55. Hany (vlastný) - 13. Ashour. Rozhodcovia: Tejera - Barreiro, Tarán (všetci Urug.), ŽK: Hassan, Ibrahim (obaja Egypt), 70.244 divákov.
rozstrel: Souttar nedal, Saber 0:1, Irvine 1:1, Rabia 1:2, Mabil 2:2, Salah 2:3, Herrington nedal, Abdelmaguid 2:4
Austrália: Beach (119. Ryan) – Circati, H. Souttar, Herrington – Bos (46. Trewin), O'Neill (91. Okon-Engstler), Irvine, Behich – Volpato (74. Hrustic), Metcalfe (91. Mabil) – Irankunda (74. Toure)
Egypt: Shobeir – Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez (80. Trezeguet) - Fathy (67. Abdelmaguid), Attia (120.+1 Saber) – Ashour, Salah, Ziko (67. Hassan) – Marmoush (106. Abdelkarim)
Austrálčania dali o sebe vedieť dvakrát hneď v úvode. Najskôr spoza šestnástky napriahol Volpato a jeho pokus opečiatkoval brvno z hornej časti a o chvíľu neskôr našprintoval s loptou do šestnástky Bos, až v poslednej chvíli mu ju odkopol Rabia. Gólovo však udrelo na druhej strane v 13. minúte, keď po štandardke a následnom centri Hafeza zostal pred bránkou úplne nekrytý Ashour a hlavou otvoril skóre - 0:1. „Socceroos“ sa v závere prvého polčasu snažili dohnať manko, ale brankár Shobeir si bez problémov poradil so streleckým pokusom Behicha a nepresadil sa ani Irankunda hlavou v náročnej pozícii medzi dvoma zadákmi súpera.
Hneď po prestávke mohli Egypťania odskočiť na rozdiel dvoch gólov, keď sa medzi obrancov dostal Marmoush, ale zoči-voči brankárovi Beachovi netrafil v tutovke priestor troch žrdí. Austrálčania to potrestali v 55. minúte, po priamom kope O'Neilla z ľavej strany poslal loptu nešťastne do vlastnej bránky obranca Hamy - 1:1. Po zmene strán mali zverenci Tonyho Popovica o niečo viac z hry, ale egyptská defenzíva ich do gólových príležitostí nepúšťala. Na druhej strane mal vo štvrtej minúte nadstavenia na hlave rozhodnutie Rabia po centri Salaha, ale brankár Beach zachránil austrálske šance. Souttar o chvíľu stehnom zastavil zakončenie Hassana a stretnutie tak dospelo do predĺženia.
Na začiatku extra času sa po rýchlej akcii dostal z pravej strany k zakončeniu Salah, lopta však letela nad brvno. Africký tím prevzal aktivitu, no bez efektu pred bránkou súpera. Nebezpečnú strelu Ashoura v 112. minúte vyhlavičkoval Souttar a tlak Egypta nevyvrcholil gólom ani po slalome Salaha. Austrálčania v 119. minúte pred očakávaným rozstrelom poslali do bránky skúsenejšieho Ryana namiesto Beacha, ale nepomohlo to. Ryan nechytil ani jeden pokus súpera a dvaja jeho spoluhráči zlyhali - hneď v prvej sérii kapitán Soutter prestrelil egyptskú bránku a vo štvrtej Herrington trafil brvno. Postup Egypta potom spečatil Hossam Abdelmaguid.